В Узбекистане должностные лица и сотрудники организаций могут быть привлечены к административной ответственности за несообщение в соответствующие органы о фактах ранних браков и беременности девочек, не достигших 16 лет. Это направлено на предотвращение сокрытия подобных случаев и обеспечение их своевременного выявления.

24 ноября на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса во втором чтении был принят законопроект, предусматривающий внесение соответствующих поправок в Кодекс об административной ответственности.

Согласно документу, в кодекс планируется включить новую статью 188⁵. В соответствии с ней, ответственные лица, обязанные в установленном порядке сообщать в органы внутренних дел и центры социальных услуг «Инсон» о случаях ранних браков и беременности лиц, не достигших 16 лет, могут быть оштрафованы за невыполнение этой обязанности.

Депутаты отметили, что на практике из-за несвоевременного информирования уполномоченных органов о некоторых правонарушениях их выявление и принятие законных мер затрудняются.

В частности, в 2025 году 536 случаев ранних родов не были зарегистрированы в информационной системе «Ye-material». Также по данным фактам не проводились доследственные проверки.

Основная цель законопроекта — своевременное выявление подобных случаев, предотвращение правонарушений и повышение ответственности профильных организаций. При этом особое внимание уделяется защите прав и законных интересов женщин и несовершеннолетних.

Данная инициатива была разработана Генеральной прокуратурой в рамках исполнения указа президента от 3 марта 2026 года, направленного на защиту прав женщин и детей.

Напомним, что законопроект был вынесен на общественное обсуждение в сентябре текущего года. В нем также закреплена обязанность органов самоуправления граждан, отделов ЗАГС, образовательных и медицинских учреждений, а также представителей религиозных организаций сообщать о соответствующих фактах.