Мужчина, издевавшийся над кошкой соседа, арестован на 7 суток

В Шайхантахурском районе Ташкента вынесено судебное решение в отношении мужчины, проявившего жестокое обращение по отношению к кошке. Он был признан виновным в жестоком обращении с животными и приговорен к 7 суткам административного ареста.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в подъезде одного из многоэтажных домов душит кошку своего соседа и выкручивает ей лапу. Инцидент вызвал резкую реакцию общественности.

Как стало известно, правонарушителем оказался житель столицы 2002 года рождения. Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 111 Кодекса об административной ответственности.

По данной статье может быть назначено административное наказание в виде ареста сроком до 15 суток. Суд назначил мужчине 7 суток административного ареста.