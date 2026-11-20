В Джандарском районе Бухарской области врач-хирург был привлечен к административной ответственности за совершение неподобающих действий в отношении коллеги женского пола во время мероприятия, посвященного профессиональному празднику.

Инцидент произошел 6 ноября 2026 года на мероприятии, организованном по случаю Дня медицинского работника. Хирург Б.Б. во время торжества употреблял спиртные напитки и приставал к своей коллеге.

Женщина потребовала от него прекратить подобные действия. Однако позже врач продолжил домогательства, отправляя ей SMS-сообщения сексуального характера с предложением вступить в половую связь.