В Бухаре хирург, пристававший к коллеге, арестован на 5 суток
В Джандарском районе Бухарской области врач-хирург был привлечен к административной ответственности за совершение неподобающих действий в отношении коллеги женского пола во время мероприятия, посвященного профессиональному празднику.
Инцидент произошел 6 ноября 2026 года на мероприятии, организованном по случаю Дня медицинского работника. Хирург Б.Б. во время торжества употреблял спиртные напитки и приставал к своей коллеге.
Женщина потребовала от него прекратить подобные действия. Однако позже врач продолжил домогательства, отправляя ей SMS-сообщения сексуального характера с предложением вступить в половую связь.
На судебном заседании Б.Б. признал свою вину и попросил прощения у коллеги. Однако потерпевшая заявила, что не прощает его, и попросила назначить более строгое наказание.
Как стало известно, изначально инцидент был квалифицирован как мелкое хулиганство. Однако суд признал действия врача сексуальным домогательством и переквалифицировал дело по части 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности.
Постановлением Джандарского районного суда по уголовным делам врачу было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.
- #Джандарский район
- #сексуальное домогательство
- #Кодекс об административной ответственности
- #Бухарский областной суд
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