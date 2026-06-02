Цена биткоина упала до минимума за последние два месяца

·44·Экономика
Цена биткоина упала до минимума за последние два месяца
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Во вторник цена биткоина упала до самого низкого уровня за последние два месяца, продолжив тенденцию отрыва рынка криптовалют от традиционных фондовых бирж. Согласно данным TradingView, на бирже Coinbase цена биткоина (BTC) опустилась до 70 023 USD, что является самым низким показателем с 7 апреля. Дневное падение превысило 4%, а недельные потери составили 8%. Об этом сообщает Cointelegraph.com сообщает .

В то время как крипторынок падает, фондовые рынки США, напротив, демонстрируют рост. В понедельник индекс S&P 500 превысил 7 600 пунктов, обновив рекорд, а технологический индекс Nasdaq поднялся выше 27 000 пунктов. Руководитель исследований Bitrue Research Institute Андри Фаузан Адзиима, ссылаясь на аналитиков, отметил, что биткоин в настоящее время является единственным крупным активом в фазе сокращения.

По мнению экспертов аналитической платформы Santiment, трейдерам становится все труднее игнорировать разрыв между традиционными акциями и криптовалютой. Инвесторы предпочитают акции альтернативным активам, таким как биткоин и альткоины. Это приводит к оттоку капитала с крипторынка на фондовый рынок.

Однако в Santiment отметили, что эта ситуация не будет длиться вечно, и рост разговоров в СМИ о доминировании акций часто предвещает разворот рынка. В настоящее время биткоин приближается к уровню сопротивления 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в районе 69 000 USD.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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