Андони Ираола: от неудачного старта до целей Ливерпуля и Байера

·51·Спорт
Андони Ираола: от неудачного старта до целей Ливерпуля и Байера
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Баскский тренер близок к тому, чтобы возглавить леверкузенский «Байер», однако «Ливерпуль» может опередить конкурентов. Всего за три года Андони Ираола стал одним из самых востребованных специалистов на тренерском рынке. Прощаясь с «Борнмутом» в мае 2026 года, Ираола с юмором вспомнил свой путь: «Когда я пришел, все спрашивали, кто этот парень». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Под руководством Ираолы «вишни» в последнем туре сыграли вничью 1:1 с «Манчестер Сити», фактически лишив их титула в пользу «Арсенала». Что еще важнее, 43-летний специалист открыл новую главу в истории «Борнмута». Несмотря на то, что он объявил об уходе из клуба, интерес к его услугам проявляют такие команды, как «Милан» и победитель Лиги конференций «Кристал Пэлас».

По данным немецкого издания Kicker, «Байер» рассматривает его как главного кандидата на замену Хаби Алонсо. Однако неожиданное решение «Ливерпуля» расстаться с Арне Слотом изменило ситуацию. Теперь «красные» сделали Ираолу своей приоритетной целью, что может стать серьезным ударом для леверкузенского клуба.

Карьера Ираолы в Англии началась непросто. Придя из «Райо Вальекано» в 2023 году, тренер не смог одержать ни одной победы в первых девяти матчах. Но со временем он вывел команду в зону Лиги Европы. Шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги — беспрецедентный результат для клуба, который 15 лет назад боролся за выживание в четвертом дивизионе.

Андони ИраолаЛиверпульБайер ЛеверкузенАПЛФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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