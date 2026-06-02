Криштиану Роналду и ЧМ-2026: легенде нужен турнир под стать его статусу

·59·Спорт
Криштиану Роналду и ЧМ-2026: легенде нужен турнир под стать его статусу
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Вечером 10 декабря 2022 года на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе Криштиану Роналду не смог сдержать слез после финального свистка арбитра. Неожиданное поражение сборной Португалии от Марокко в четвертьфинале настолько потрясло нападающего, что он не нашел в себе сил даже попрощаться с болельщиками. Боль была настолько сильной, что он выразил свои чувства лишь на следующий день через социальные сети. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

«Выиграть чемпионат мира с Португалией было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере», — написал он на своей странице в Instagram. — «За 16 лет я принял участие в пяти чемпионатах мира, играл рядом с великими футболистами и чувствовал поддержку миллионов португальцев. Я выкладывался на поле, никогда не уклонялся от борьбы и не отказывался от этой мечты. К сожалению, вчера эта мечта подошла к концу».

Однако это был еще не конец. Несмотря на то, что в январе ему исполнится 41 год, Криштиану Роналду остается в центре планов сборной Португалии на ЧМ-2026. Его последняя попытка взойти на вершину славы может стать лучшей в карьере. Турнир в Катаре пришелся на тяжелый период после расставания с «Манчестер Юнайтед» и сопровождался шквалом критики.

В Катаре ходили слухи, что он угрожал покинуть расположение команды после того, как его оставили в запасе на матч 1/8 финала против Швейцарии. Заменивший его Гонсалу Рамуш тогда оформил хет-трик, обеспечив победу команды со счетом 6:1. Несмотря на это, Роналду подчеркивает, что его преданность родине никогда не угасала и он всегда готов бороться за командные цели.

Теперь время выступает лучшим советчиком. Для Криштиану Роналду турнир 2026 года — это не только последний шанс, но и решающая битва за то, чтобы закрепить свой легендарный статус завоеванием главного трофея мирового футбола. Футбольный мир с нетерпением ждет, сможет ли он осуществить эту великую мечту.

Cristiano RonaldoПортугалияЧемпионат МираФутболManchester United
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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