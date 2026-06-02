Сборная Ганы объявила окончательный состав на чемпионат мира

·135·Спорт
Сборная Ганы объявила окончательный состав на чемпионат мира
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По мере приближения ЧМ-2026 по футболу, который стартует на полях Северной Америки, сборные-участницы одна за другой оглашают свои боевые составы. На днях главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш представил широкой общественности окончательный список игроков, которые будут защищать честь страны на мундиале.

«Черные звезды» отправляются на этот мировой форум с весьма серьезным составом, собрав самых мастеровитых и быстрых звезд, выступающих в топ-лигах Европы.

Ознакомьтесь с полной заявкой футболистов, которые будут защищать честь Ганы на предстоящем мундиале:

Вратари

В линию голкиперов были отобраны надежные вратари, стабильно выступающие как в местных, так и в европейских клубах:

  • Benjamin Asare («Hearts of Oak»)

  • Lawrence Ati-Zigi («St. Gallen»)

  • Joseph Anang («St. Patrick's Athletic»)

Защитники

В линию обороны вошли физически крепкие защитники, закаленные в основном в высших лигах Франции и Испании:

  • Baba Abdul-Rahman (PAOK)

  • Gideon Mensah («Auxerre»)

  • Marvin Senaya («Auxerre»)

  • Alidu Seidu («Rennes»)

  • Abdul Mumin («Rayo Vallecano»)

  • Jerome Opoku («Istanbul Basaksehir»)

  • Jonas Adjetey («Wolfsburg»)

  • Kojo Peprah Oppong («Nice»)

Полузащитники

Центральное ядро команды выглядит достаточно опытным и креативным. Ожидается, что ключевую роль здесь сыграют такие именитые игроки, как Thomas Partey и Abdul Fatawu:

  • Elisha Owusu («Auxerre»)

  • Thomas Partey («Villarreal»)

  • Kwasi Sibo («Oviedo»)

  • Augustine Boakye («Saint-Etienne»)

  • Caleb Yirenkyi («Nordsjaelland»)

  • Abdul Fatawu Issahaku («Leicester»)

  • Kamaldeen Sulemana («Atalanta»)

Нападающие

Атакующая линия Ганы способна напугать оборону любого соперника. Ведь в нападении собраны скоростные форварды, демонстрирующие мастерство бомбардиров в АПЛ и Ла Лиге:

  • Christopher Bonsu Baah («Al-Qadsiah»)

  • Ernest Nuamah («Lyon»)

  • Antoine Semenyo («Manchester City»)

  • Brandon Thomas-Asante («Coventry»)

  • Prince Kwabena Adu («Viktoria Plzen»)

  • Inaki Williams («Athletic»)

  • Jordan Ayew («Leicester»)

Ситуация в группе: Напомним, что подопечные Карлуша Кейруша попали в непростой квартет на групповом этапе предстоящего чемпионата мира. Представители Африки в борьбе за путевку в плей-офф встретятся в напряженных матчах с амбициозной Панамой, одним из грандов мирового футбола Англией и опытной Хорватией . Желаем «черным звездам» красивой игры в предстоящих встречах!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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