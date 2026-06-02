Поражение в Канаде: международная пресса проанализировала игру нашей сборной

Национальная сборная Узбекистана, стоящая на пороге исторического участия в Чемпионате мира, проверяет свои силы на североамериканском континенте. В рамках плана подготовки к мундиалю подопечные Фабио Каннаваро провели контрольный матч в Эдмонтоне против одного из хозяев турнира — сборной Канады. В интересной и напряженной встрече наши представители уступили хозяевам поля со счетом 0:2.

В настоящее время авторитетные спортивные издания тщательно изучают физическое и тактическое состояние участников предстоящего мундиаля. В частности, известное The World Inform опубликовало список узбекских футболистов, которые не смогли показать свой уровень в матче в Эдмонтоне и подверглись критике.

Учитывая большую разницу в рейтинге ФИФА (Канада на 30-м месте, Узбекистан — на 50-м), заокеанские футболисты владели значительным преимуществом по ходу игры и заслуженно победили. Хозяева забили оба гола во втором тайме, а наши соотечественники не смогли найти ответ.

Игра наших футболистов, получивших самые низкие оценки от издания, была проанализирована следующим образом:

Абдувахид Нематов – 3,0

Хотя представители Канады явно доминировали в единоборствах и обводках, количество ударов в створ наших ворот было не таким уж большим. Нематов дважды спас команду от верного гола, но все же был вынужден трижды вынимать мяч из сетки.

Особенно в моменте с первым голом наш голкипер должен был закрыть ближний угол, но после сильного удара мяч задел его и рикошетом влетел в сетку. Второй гол был точно направлен в дальний угол. Кроме того, незасчитанный из-за офсайда гол соперника также был направлен в ближний угол, и Абдувахид не заметил нарушения при атаке.

Одилжон Хамробеков и Отабек Шукуров – 3,0

Центр полузащиты, считающийся самой надежной точкой нашей сборной, на этот раз сыграл не на ожидаемом уровне. В опорной зоне сопернику было предоставлено слишком много свободного пространства, что вдвое увеличило давление и нагрузку на наших защитников.

Если обратиться к цифрам, Хамробеков проиграл 8 из 10 единоборств на поле. Также он трижды нарушил правила и трижды был обыгран. Шукуров же проиграл 9 из 11 дуэлей — он дважды сфолил, а соперники четыре раза обыграли его с помощью дриблинга.

Эльдор Шомуродов – 3,0

Несмотря на общее преимущество Канады, наши соотечественники создали несколько удобных моментов для открытия счета еще в первом тайме. В таких ситуациях основная ответственность должна была лечь на плечи бомбардира команды Эльдора Шомуродова.

Наш опытный нападающий дважды выходил один на один с голкипером соперника Максимом Крепо:

В первом случае: Эльдор в неудобной позиции нанес неточный удар, и мяч прошел левее штанги ворот.

Во втором случае: Он целился в правый угол ворот, но канадский кипер проявил мастерство и отбил мяч.

Шомуродов в первом тайме пробил головой под перекладину после подачи со стандарта, но и здесь голкипер соперника вытащил мяч, к тому же судьи зафиксировали офсайд. Хотя наш нападающий провел на поле все 90 минут, во втором тайме он был практически незаметен.