Сборная Узбекистана уступила Канаде в товарищеском матче

·565·Спорт
Сборная Узбекистана уступила Канаде в товарищеском матче
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Национальная сборная Узбекистана, проводящая серьезную подготовку к финальной стадии чемпионата мира, впервые в истории приняла участие в контрольном матче за океаном. Наши представители под руководством известного итальянского специалиста Fabio Cannavaro встретились с сильным соперником из Северной Америки — сборной Канады.

В напряженном и богатом на борьбу матче наши соотечественники уступили сопернику со счетом 0:2. Несмотря на остроту у ворот обеих команд в первом тайме, счет открыт не был. Во второй половине встречи хозяева эффективно воспользовались своими моментами: на 58-й минуте Jonathan Osorio вывел канадцев вперед, а в компенсированное время (90+1') Jayden Nelson удвоил преимущество, поставив точку в матче.

Стоит отметить, что по ходу встречи наши игроки создали несколько опасных моментов для того, чтобы сравнять счет и поразить ворота соперника, однако им не хватило точности в завершающей стадии.

Ниже вы можете ознакомиться с подробным протоколом этого интересного контрольного матча и полными составами команд:

Товарищеский матч

Канада — Узбекистан 2:0

  • Голы: Jonathan Osorio 58, Jayden Nelson 90+1.

  • Канада: Maxime Crepeau (Dayne St. Clair, 46), Alistair Johnston (Tani Oluwaseyi, 46), Stephen Eustaquio (Jonathan Osorio, 46), Ismael Kone (Nathan Saliba, 46), Cyle Larin (Ralf Priso, 46), Jonathan David (Promise David, 70), Liam Millar (Jayden Nelson, 46), Derek Cornelius (Alfie Jones, 70), Moise Bombito (Luc De Fougerolles, 31), Tajon Buchanan (Mathieu Choiniere, 46), Richie Laryea (Niko Sigur, 31).

  • Узбекистан: Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev (Igor Sergeev, 84), Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov (Akmal Mozgovoy, 70), Odil Khamrobekov (Sherzod Esanov, 84), Oston Urunov (Aziz Amonov, 70), Sherzod Nasrullaev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullaev (Jahongir Urozov, 70), Aziz Ganiev (Abbosbek Fayzullaev, 22).

  • Предупреждения: Azizjon Ganiev (2), Farrukh Sayfiev (9) — Liam Millar (40), Derek Cornelius (43).

Планы на будущее: Несмотря на поражение в первом контрольном матче, игры с такими сильными соперниками дают тренерскому штабу важные выводы для работы над ошибками и формирования более устойчивого состава к мундиалю. Свой следующий серьезный экзамен наша сборная проведет 8 июня против одного из грандов мирового футбола — Нидерландов Желаем нашим ребятам красивой игры и побед в предстоящем матче!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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