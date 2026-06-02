Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии

·699·Спорт
Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии
Аудиоверсия

Живая легенда футбольного мира, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду вновь в центре внимания. Опытный нападающий сообщил болельщикам через свои официальные страницы в социальных сетях, что прибыл в расположение главной команды своей страны перед стартом ЧМ-2026, который пройдет за океаном.

Роналду, серьезно готовящийся к мировому первенству, которое примут поля Канады, США и Мексики, опубликовал свою новую фотографию в форме национальной сборной, эмоционально подписав ее: «Миссия — мундиаль началась!» — гласит подпись.

Несмотря на то, что знаменитому форварду уже исполнился 41 год, он по-прежнему находится в отличной спортивной форме и заслуженно вошел в окончательную заявку на ЧМ-2026, составленную главным тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом. Примечательно, что этот турнир войдет в историю как шестой чемпионат мира в карьере португальской звезды, что является абсолютным рекордом в мире футбола.

Исторический показатель: Напомним, что Криштиану Роналду является легендарным бомбардиром, забившим наибольшее количество голов на уровне национальных сборных в мире. В футболке португальцев он на сегодняшний день провел в общей сложности 226 официальных матчей и сумел поразить ворота соперников 143 раза. успешно реализовав свои моменты.

Предстоящее мировое первенство будет вдвойне интересным и захватывающим для болельщиков нашей страны. Ведь подопечные Роберто Мартинеса в группе «K» будут бороться за выход в плей-офф против ДР Конго, Колумбии и национальной сборной Узбекистана, которая впервые в истории пробилась на мундиаль. Значит, завтра нам выпадет счастье воочию увидеть, как наши соотечественники будут противостоять легендарному Роналду!

Криштиану РоналдуСборная ПортугалииЧМ-2026ФутболСборная Узбекистана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»