Живая легенда футбольного мира, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду вновь в центре внимания. Опытный нападающий сообщил болельщикам через свои официальные страницы в социальных сетях, что прибыл в расположение главной команды своей страны перед стартом ЧМ-2026, который пройдет за океаном.

Роналду, серьезно готовящийся к мировому первенству, которое примут поля Канады, США и Мексики, опубликовал свою новую фотографию в форме национальной сборной, эмоционально подписав ее: «Миссия — мундиаль началась!» — гласит подпись.

Несмотря на то, что знаменитому форварду уже исполнился 41 год, он по-прежнему находится в отличной спортивной форме и заслуженно вошел в окончательную заявку на ЧМ-2026, составленную главным тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом. Примечательно, что этот турнир войдет в историю как шестой чемпионат мира в карьере португальской звезды, что является абсолютным рекордом в мире футбола.

Исторический показатель: Напомним, что Криштиану Роналду является легендарным бомбардиром, забившим наибольшее количество голов на уровне национальных сборных в мире. В футболке португальцев он на сегодняшний день провел в общей сложности 226 официальных матчей и сумел поразить ворота соперников 143 раза. успешно реализовав свои моменты.

Предстоящее мировое первенство будет вдвойне интересным и захватывающим для болельщиков нашей страны. Ведь подопечные Роберто Мартинеса в группе «K» будут бороться за выход в плей-офф против ДР Конго, Колумбии и национальной сборной Узбекистана, которая впервые в истории пробилась на мундиаль. Значит, завтра нам выпадет счастье воочию увидеть, как наши соотечественники будут противостоять легендарному Роналду!