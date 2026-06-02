Бавария может совершить неожиданный трансфер

·75·Спорт
Бавария может совершить неожиданный трансфер
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Мюнхенская Бавария близка к совершению неожиданного трансфера этим летом. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, после срыва трансфера Anthony Gordon немецкий гранд переключил внимание на нападающего ПСВ Ismael Saibari. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщениям, переговоры между Баварией и Saibari уже начались. Марокканский футболист проявляет большой интерес к переходу в мюнхенский клуб этим летом. В настоящее время игрок ожидает определения трансферной стоимости со стороны руководства ПСВ. Помимо Баварии, в борьбе за Ismael Saibari также участвуют Галатасарай и Пари Сен-Жермен.

Руководство Баварии ищет универсального игрока для усиления линии атаки. Им нужен футболист, способный играть как на флангах, так и в центре, чтобы подменять Harry Kane. Ранее основным кандидатом на эту роль считался Anthony Gordon, который предпочел перейти в Барселону за 80 миллионов евро.

Ismael Saibari привлек внимание спортивного директора Баварии Max Eberl своей техникой, динамикой и голевым чутьем. В конце января в рамках группового этапа Лиги чемпионов в матче между ПСВ и Баварией именно Saibari забил гол в ворота мюнхенцев, сравняв счет.

БаварияПСВТрансферIsmael SaibariЛига Чемпионов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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