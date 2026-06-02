Stellantis: новые модели не будут просто копиями со сменой логотипа

·118·Авто
Stellantis: новые модели не будут просто копиями со сменой логотипа
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Глава европейского подразделения концерна Stellantis Эмануэле Каппеллано заявил, что различия между 14 брендами компании, включая Alfa Romeo, Китроен и Peugeot, станут более выраженными. В рамках объявленного плана трансформации стоимостью 52 миллиарда фунтов стерлингов предусмотрен выпуск 110 новых моделей. Хотя эти автомобили будут базироваться на общих платформах и технологиях, они будут кардинально отличаться друг от друга дизайном и характером. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

70% инвестиций будут направлены на четыре ключевых глобальных бренда — Fiat, Jeep, Peugeot и Ram. Stellantis внедряет новую архитектуру СТЛА Оне, которая станет основой для большинства будущих электромобилей. Господин Каппеллано подчеркнул, что статус глобального бренда дает лишь право первыми внедрять новые технологии, в то время как остальные бренды сохранят свои уникальные черты.

Например, новая платформа СТЛА Оне для сегментов Б и К, программное обеспечение СТЛА Браин и система стир-бй-вире (электронное рулевое управление) впервые дебютируют на моделях Peugeot. Вслед за этим на базе тех же технологий будут созданы модели Alfa Romeo или Jeep, однако они не будут просто копиями (ребеджингом) Peugeot. Для каждого бренда будут разработаны индивидуальные формы кузова, дизайн и характерные атрибуты.

Руководство компании фокусируется на рациональном распределении капитала. По словам Каппеллано, платформа СТЛА Оне — это не продолжение существующей платформы СТЛА Медиум, а совершенно новая разработка. Единственный способ оставаться конкурентоспособными на рынке электромобилей — это иметь специализированную платформу, предназначенную исключительно для электрических двигателей (нативе EV).

StellantisЭлектромобильАвтопромPeugeotAlfa Romeo
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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