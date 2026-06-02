Дили.ме привлечен к ответственности

·421·Культура
Дили.ме привлечен к ответственности
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Блогер Дили.ме вновь попал в поле зрения правоохранительных органов.

Как стало известно, 31 мая 2026 года в 17:00 он распространил в своем Instagram видеообращение с призывом организовать встречу автомобилей с «красивыми» номерами перед городским супермаркетом. Установлено, что данное мероприятие проводилось без соответствующего разрешения.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных ОВД города Коканд, было отмечено, что данный призыв может создать угрозу общественному порядку и безопасности дорожного движения.

Также выяснилось, что во время проведения разъяснительных работ его сообщник оказал активное сопротивление, не подчинившись законным требованиям сотрудников внутренних дел.

По данному факту были оформлены документы на основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности и направлены в судебные органы.

В настоящее время принимаются законные меры.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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