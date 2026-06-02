Орельен Тчуамени высказался о конфликтах в раздевалке Реал Мадрида

·74·Спорт
Орельен Тчуамени высказался о конфликтах в раздевалке Реал Мадрида
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Полузащитник Реал Мадрида Орельен Тчуамени отреагировал на недавние сообщения о разногласиях внутри команды и опроверг серьезные обвинения. На пресс-конференции во время сбора сборной Франции футболист подчеркнул, что в прессе распространяется много необоснованной информации. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В начале мая во время тренировки Реал Мадрида между Тчуамени и Феде Вальверде возник острый конфликт. Ситуация стала настолько серьезной, что Вальверде был отправлен в больницу с травмой головы. Хотя в официальном заявлении клуба говорилось, что уругвайский футболист по неосторожности ударился о стол, СМИ интерпретировали это как результат драки.

Тчуамени опроверг сообщения о потасовке в раздевалке: «Я читал, что якобы ударил его. Это полная ложь. В таком клубе, как Реал Мадрид, любое событие вызывает большой резонанс, но в прессе появилось много бессмыслицы. Самое главное, что клуб знает, что произошло на самом деле», — пояснил он.

По имеющимся данным, клуб оштрафовал обоих футболистов на 500 000 евро за это нарушение дисциплины. Несмотря на это, 26-летний полузащитник заявил, что между ним и Вальверде нет никакой вражды, и их цель — завоевание новых трофеев с Реал Мадридом.

Ранее ходили слухи, что для сохранения атмосферы в команде один из этих игроков может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Однако Тчуамени положил конец этим разговорам, подчеркнув, что его отношения с Феде в порядке и он сосредоточен на предстоящих турнирах.

Реал МадридОрельен ТчуамениФеде ВальвердеЛа ЛигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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