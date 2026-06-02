Россия планирует запуск нового посадочного модуля на Луну в 2035 году

·30·Технологии
Россия планирует запуск нового посадочного модуля на Луну в 2035 году
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Российская миссия «Luna-31» запланирована на 2035 год, в рамках которой ожидается отправка на поверхность Луны специального посадочного модуля. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на презентации в рамках открытия выставки «Интеркосмос — 60». Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Согласно представленным документам, лунная программа России включает масштабный график. В частности, на 2033 год запланирован запуск тяжелого лунохода в рамках миссии «Luna-30». Это устройство будет заниматься изучением состава веществ в приполярных районах Луны.

Также на 2036 год намечена еще одна миссия под индексом «Luna-31». Ожидается, что этот аппарат станет посадочной платформой для исследований в области астрономии, поиска ресурсов и биологии. Ранее обсуждались возможности запуска аппаратов «Luna-28», «Luna-29» и «Luna-30» в период с 2032 по 2036 годы.

Основными проектами, ожидающими реализации в ближайшие годы, остаются «Luna-26» и «Luna-27». Первая миссия станет орбитальной платформой для долгосрочного изучения Луны, а вторая протестирует технологии точной и безопасной посадки в полярной зоне спутника.

КосмосЛунаLuna-31ТехнологииРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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