Ян Диоманде может выбрать ПСЖ вместо Ливерпуля и Баварии

·53·Спорт
Ян Диоманде может выбрать ПСЖ вместо Ливерпуля и Баварии
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Команды Ливерпуль и Бавария могут проиграть в гонке за трансфер Яна Диоманде. Как сообщает издание Foot Mercato, нападающий РБ Лейпциг в данный момент предпочитает переход в состав Пари Сен-Жермен. Сообщается, что талантливый ивуариец дал зеленый свет на переход в парижский клуб в летнее трансферное окно. Об этом Goal.com сообщает.

Этот сигнал побудил чемпиона Франции ускорить борьбу за звезду Бундеслиги. По имеющимся данным, представители обоих клубов уже несколько раз встречались для обсуждения условий трансфера. Однако основной проблемой остается вопрос цены: ПСЖ пока не готов платить требуемые 100 миллионов евро за футболиста, чей контракт рассчитан до 2030 года.

Руководство РБ Лейпциг не намерено продавать свою звезду дешево. Директор клуба Оливер Минцлафф в январском интервью подчеркивал, что они не отпустят игрока всего после одного сезона, и даже предложения в 80-90 миллионов евро не изменят этого решения. Ян Диоманде также в майском интервью заявлял, что счастлив в Лейпциге.

Тот факт, что РБ Лейпциг занял третье место в Бундеслиге и завоевал путевку в Лигу чемпионов, немного снижает вероятность трансфера. Если бы клуб остался без престижного турнира, он мог быть вынужден продать футболиста под финансовым давлением. Теперь все зависит от решительного предложения ПСЖ.

Также интерес ПСЖ к Яну Диоманде связан с будущим вингера Брэдли Баркола. Если Баркола покинет команду, парижане будут готовы выложить 100 миллионов евро за Диоманде. Интересно, что Бавария также внимательно следит за ситуацией вокруг Баркола.

Ян ДиомандеПСЖЛиверпульБаварияБундеслига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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