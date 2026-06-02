Ансу Фати перешел в «Монако» на постоянной основе

Ансу Фати близок к прощанию с «Барселоной». Клуб «Монако» принял решение активировать опцию выкупа трансферных прав на арендованного футболиста. Эта сделка позволит каталонцам улучшить финансовое положение и разгрузить зарплатную ведомость перед летним трансферным окном. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, «Монако» воспользуется опцией выкупа Фати за 11 миллионов евро. Игрок сборной Испании останется в составе представителя Лиги 1 на постоянной основе. Этот трансфер ставит точку в многолетней карьере воспитанника академии «Барселоны» в клубе.

Фати, которого когда-то считали одним из самых талантливых молодых игроков клуба, не смог полностью реализовать свой потенциал из-за череды травм. «Барселона» не только получит 11 миллионов евро наличными от этого трансфера, но и избавится от высокой зарплаты футболиста. По имеющимся данным, уход Фати позволит клубу сэкономить около 17,2 миллиона евро в течение следующих двух сезонов.

Эта финансовая экономия крайне важна для «Барселоны», поскольку клуб пытается вернуться к правилу расходов 1:1, установленному Ла Лигой. Если клуб вернется к этой системе, он получит право направлять все средства, вырученные от продажи игроков и сэкономленных зарплат, на новые трансферы.