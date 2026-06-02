Robinhood выходит на рынок Канады, приобретя ВондерФи за 180 млн УСД

·37·Экономика
Robinhood выходит на рынок Канады, приобретя ВондерФи за 180 млн УСД
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Платформа для торговли акциями и криптовалютами Robinhood официально вышла на канадский рынок, приобретя местную технологическую компанию ВондерФи в рамках сделки с акциями на сумму 180 млн УСД. В результате этого поглощения Robinhood получила необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов страны. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, крупнейшие канадские криптобиржи Битбуй и Коинскуаре теперь будут работать под брендом Robinhood. По данным ВондерФи, в 2025 году эти платформы принесли совокупный доход в размере 49,8 млн УСД. Глава Robinhood Crypto Йоханн Кербрат высоко оценил опыт ВондерФи в управлении регулируемыми платформами, назвав компанию идеальным партнером для ускорения реализации миссии в Канаде.

По данным аналитиков Трипле А, около 4,1% канадцев владеют Bitcoin и другими криптоактивами. Согласно прогнозам Гранд Виев Ресеарч, крипторынок Канады является одним из самых быстрорастущих в Северной Америке, и ожидается, что к 2033 году его совокупный доход превысит 1 млрд УСД. В рамках сделки сотрудники и руководство ВондерФи останутся на своих местах, а Robinhood привлечет около 300 000 новых клиентов.

Robinhood вышла на крипторынок США в 2018 году. В последнее время компания расширяет свою деятельность: в феврале она запустила тестовую сеть второго уровня (лаер-2) в сети Ethereum. Глава компании Влад Тенев сообщил, что за первую неделю сеть обработала 4 миллиона транзакций.

RobinhoodWonderFiКриптовалютаКанадаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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