КИЭС опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира

Для поклонников мирового футбола и болельщиков, внимательно следящих за стоимостью игроков на трансферном рынке, появилась настоящая сенсация. Авторитетный Международный центр спортивных исследований (КИЭС Футбалл Обсерваторй) составил новый рейтинг 100 самых дорогих футболистов планеты на данный момент. Трансферная стоимость звезды, возглавившей этот список, поражает весь футбольный мир.

Ламин Ямаль — самый дорогой футболист мира!

Безусловным лидером рейтинга признан вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. Трансферная стоимость этого феноменального таланта, которому всего 18 лет, составила 358,1 миллиона евро . С этим показателем он значительно опередил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и звезду мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

ТОП-20 самых дорогих звезд мирового футбола

Согласно результатам исследований КИЭС, список 20 самых дорогих футболистов планеты выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль («Барселона») — 358,1 млн евро Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 227,3 млн евро Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 165,7 млн евро Майкл Олисе («Бавария») — 140,5 млн евро Морган Роджерс («Астон Вилла») — 136,8 млн евро Дезире Дуэ («ПСЖ») — 133,2 млн евро Кенан Йылдыз («Ювентус») — 133 млн евро Нико О'Райли («Манчестер Сити») — 125 млн евро Арда Гюлер («Реал Мадрид») — 124,8 млн евро Пау Кубарси («Барселона») — 124,6 млн евро Флориан Вирц («Ливерпуль») — 124,1 млн евро Педри («Барселона») — 120,6 млн евро Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 120,3 млн евро Ян Диоманде («РБ Лейпциг») — 118,7 млн евро Юго Экитике («Ливерпуль») — 118,3 млн евро Жуан Невеш («ПСЖ») — 117,1 млн евро Фермин Лопес («Барселона») — 115,9 млн евро Эстевао («Челси») — 113,4 млн евро Дин Хёйсен («Реал Мадрид») — 112 млн евро Букайо Сака («Арсенал») — 111,2 млн евро

Другие неожиданные результаты в списке

За пределами топ-20 данного рейтинга также оказался ряд известных имен. В частности, лидер «Челси» Коул Палмер занял 21-е место с оценкой в 110,6 млн евро, а нападающий «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес расположился на 22-й строчке со стоимостью 109,6 млн евро.

Неожиданные падения: Хвича Кварацхелия, защищающий цвета французского «ПСЖ», занял 26-е место в рейтинге с оценкой 100,9 млн евро. Самым неожиданным для болельщиков стало положение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора — с показателем 83,8 млн евро он смог занять лишь 50-ю строчку списка.

Следите за свежими аналитическими материалами европейского футбола, изменениями цен на трансферном рынке и интересными новостями из жизни ваших любимых команд на страницах Замин!