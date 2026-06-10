Составлены символические сборные самых молодых и самых возрастных игроков ЧМ-2026
В преддверии старта Чемпионата мира 2026 года появляется всё больше интересных фактов о турнире. Издание «365Scores» составило символические сборные, состоящие из самых молодых и самых возрастных игроков, которые примут участие в мундиале.
Особое внимание болельщиков привлекает тот факт, что в этом списке есть представитель национальной сборной Узбекистана. Защитник «белых волков» Бехруз Каримов вошел в символическую сборную самых молодых футболистов. Это означает, что он признан одним из самых юных талантов на Чемпионате мира 2026 года.
В команду самых молодых вошли перспективные игроки с разных континентов. Помимо представителя Узбекистана Бехруза Каримова, в ней присутствуют футболисты из Марокко, Боснии и Герцеговины, Сенегала, Чехии, Мексики, Египта, Хорватии, Австралии и других стран.
В символическом составе самых молодых футболистов указаны следующие имена:
Бехруз Каримов — Узбекистан;
Буадди — Марокко;
Алайбегович — Босния и Герцеговина;
Ндиайе — Сенегал;
Хамза — Египет;
Юркас — Босния и Герцеговина;
Харрингтон — Австралия;
Сочурек — Чехия;
Вушкович — Хорватия;
Мора — Мексика;
Мбайе — Сенегал.
Этот состав доказывает, что Чемпионат мира — это арена не только для больших звезд, но и для талантов нового поколения. Попадание в такой список — большое признание для молодого игрока. Особенно приятно, что в то время, когда Узбекистан впервые участвует в мундиале, включение Бехруза Каримова в такую символическую сборную является радостной новостью для нашего национального футбола.
Для таких молодых игроков, как Каримов, Чемпионат мира станет огромной школой опыта. Большая сцена, сильные соперники, высокое давление и внимание миллионов болельщиков могут вывести каждого молодого игрока на новый уровень. Теперь всё зависит от действий на поле, уверенности и характера.
Вторая символическая сборная, составленная «365Scores», имеет совершенно иное настроение. В ней собраны самые возрастные футболисты, которые примут участие в Чемпионате мира 2026 года. В этом составе есть легенды, оставившие большой след в истории футбола.
В символическую сборную самых возрастных игроков вошли такие звезды, как лидер сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко. Одни только эти имена говорят об уровне списка.
Символический состав самых возрастных футболистов выглядит так:
Рим — США;
Нагатомо — Япония;
Стопира — Кабо-Верде;
Гордон — Шотландия;
Отаменди — Аргентина;
Боксалл — Новая Зеландия;
Кинтеро — Панама;
Модрич — Хорватия;
Месси — Аргентина;
Джеко — Босния и Герцеговина;
Криштиану Роналду — Португалия.
Глядя на эту команду, можно еще раз понять, насколько важен опыт в футболе. Для таких игроков, как Месси, Роналду и Модрич, мундиаль 2026 года, скорее всего, станет последним Чемпионатом мира в карьере. Поэтому каждый их матч будет иметь особое историческое значение для болельщиков.
Интересно, что на одной стороне стоят представители нового поколения, такие как Бехруз Каримов, а на другой — легенды, определившие целую эпоху, такие как Месси, Роналду и Модрич. В этом и заключается красота Чемпионата мира: на одном турнире история футбола вчерашнего дня, настоящего и будущего собираются на одном поле.
Для Узбекистана этот список имеет еще одно символическое значение. Уже на первом для нас мундиале представитель нашей сборной упоминается в ряду самых молодых талантов. Это показывает, что в узбекском футболе формируется новое поколение, и молодые игроки привлекают внимание даже на международной арене.
Для справки, Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые в истории будет организован с участием 48 сборных. Это означает больше стран, больше футболистов и еще больше интересных историй.
Эти две символические сборные, составленные «365Scores», раскрыли еще одну интересную грань мундиаля. С одной стороны — молодые таланты, только делающие первые шаги в большом футболе, с другой — легенды, которые уже вписали свое имя в историю футбола.
Теперь для болельщиков самое интересное начнется на поле. Молодые будут стараться проявить себя, а ветераны — еще раз войти в историю. Чемпионат мира прекрасен именно такими сюжетами: здесь вчерашние герои и завтрашние звезды выходят на сцену одновременно.
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