В преддверии старта Чемпионата мира 2026 года появляется всё больше интересных фактов о турнире. Издание «365Scores» составило символические сборные, состоящие из самых молодых и самых возрастных игроков, которые примут участие в мундиале.

Особое внимание болельщиков привлекает тот факт, что в этом списке есть представитель национальной сборной Узбекистана. Защитник «белых волков» Бехруз Каримов вошел в символическую сборную самых молодых футболистов. Это означает, что он признан одним из самых юных талантов на Чемпионате мира 2026 года.

В команду самых молодых вошли перспективные игроки с разных континентов. Помимо представителя Узбекистана Бехруза Каримова, в ней присутствуют футболисты из Марокко, Боснии и Герцеговины, Сенегала, Чехии, Мексики, Египта, Хорватии, Австралии и других стран.

В символическом составе самых молодых футболистов указаны следующие имена:

Бехруз Каримов — Узбекистан;

Буадди — Марокко;

Алайбегович — Босния и Герцеговина;

Ндиайе — Сенегал;

Хамза — Египет;

Юркас — Босния и Герцеговина;

Харрингтон — Австралия;

Сочурек — Чехия;

Вушкович — Хорватия;

Мора — Мексика;

Мбайе — Сенегал.

Этот состав доказывает, что Чемпионат мира — это арена не только для больших звезд, но и для талантов нового поколения. Попадание в такой список — большое признание для молодого игрока. Особенно приятно, что в то время, когда Узбекистан впервые участвует в мундиале, включение Бехруза Каримова в такую символическую сборную является радостной новостью для нашего национального футбола.

Для таких молодых игроков, как Каримов, Чемпионат мира станет огромной школой опыта. Большая сцена, сильные соперники, высокое давление и внимание миллионов болельщиков могут вывести каждого молодого игрока на новый уровень. Теперь всё зависит от действий на поле, уверенности и характера.

Вторая символическая сборная, составленная «365Scores», имеет совершенно иное настроение. В ней собраны самые возрастные футболисты, которые примут участие в Чемпионате мира 2026 года. В этом составе есть легенды, оставившие большой след в истории футбола.

В символическую сборную самых возрастных игроков вошли такие звезды, как лидер сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко. Одни только эти имена говорят об уровне списка.

Символический состав самых возрастных футболистов выглядит так:

Рим — США;

Нагатомо — Япония;

Стопира — Кабо-Верде;

Гордон — Шотландия;

Отаменди — Аргентина;

Боксалл — Новая Зеландия;

Кинтеро — Панама;

Модрич — Хорватия;

Месси — Аргентина;

Джеко — Босния и Герцеговина;

Криштиану Роналду — Португалия.

Глядя на эту команду, можно еще раз понять, насколько важен опыт в футболе. Для таких игроков, как Месси, Роналду и Модрич, мундиаль 2026 года, скорее всего, станет последним Чемпионатом мира в карьере. Поэтому каждый их матч будет иметь особое историческое значение для болельщиков.

Интересно, что на одной стороне стоят представители нового поколения, такие как Бехруз Каримов, а на другой — легенды, определившие целую эпоху, такие как Месси, Роналду и Модрич. В этом и заключается красота Чемпионата мира: на одном турнире история футбола вчерашнего дня, настоящего и будущего собираются на одном поле.

Для Узбекистана этот список имеет еще одно символическое значение. Уже на первом для нас мундиале представитель нашей сборной упоминается в ряду самых молодых талантов. Это показывает, что в узбекском футболе формируется новое поколение, и молодые игроки привлекают внимание даже на международной арене.

Для справки, Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые в истории будет организован с участием 48 сборных. Это означает больше стран, больше футболистов и еще больше интересных историй.

Эти две символические сборные, составленные «365Scores», раскрыли еще одну интересную грань мундиаля. С одной стороны — молодые таланты, только делающие первые шаги в большом футболе, с другой — легенды, которые уже вписали свое имя в историю футбола.

Теперь для болельщиков самое интересное начнется на поле. Молодые будут стараться проявить себя, а ветераны — еще раз войти в историю. Чемпионат мира прекрасен именно такими сюжетами: здесь вчерашние герои и завтрашние звезды выходят на сцену одновременно.