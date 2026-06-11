Скандал с пенальти в сборной Англии: что произошло между Беллингемом и Гордоном?

В последнем подготовительном матче сборной Англии перед чемпионатом мира произошел неожиданный инцидент с участием Джуда Беллингема и Энтони Гордона. Звезда «Реал Мадрида» готовился исполнить пенальти во втором тайме, но по указанию тренерского штаба был вынужден уступить мяч вингеру. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот эпизод, случившийся в матче против Коста-Рики, завершившемся победой со счетом 3:0, привлек всеобщее внимание. Беллингем сначала взял мяч в руки, намереваясь увеличить преимущество. Однако после сигнала со скамейки запасных он передал его Гордону. Энтони Гордон успешно реализовал момент, сделав счет 2:0.

После игры главный тренер сборной Томас Тухель прокомментировал недопонимание на поле. По его словам, это не эгоизм игроков, а результат ошибки в коммуникации со стороны тренерского штаба. Из-за большого количества замен очередность пенальтистов была нарушена.

«В команде было много замен, и порядок исполнителей стал немного неясным. Энтони был вторым штатным пенальтистом. Обычно этот список висит в раздевалке, но в этот раз нам пришлось объяснять ситуацию устно. Это была наша ответственность», — сказал немецкий специалист.

Также Тухель особо отметил трудолюбие Джуда Беллингема в центре поля. Он подчеркнул, что молодая звезда впервые играл вместе с Гарри Кейном, Эллиотом Андерсоном и Декланом Райсом и быстро адаптировался к командной игре. Тренер добавил, что не спешит с окончательным решением по составу перед турниром.