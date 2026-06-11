Насколько высоко Гарри Кейн установит рекорд сборной Англии?

Бывшая звезда сборной Англии Даррен Андертон в интервью изданию GOAL подчеркнул, что Гарри Кейн способен выступать на высоком уровне еще несколько лет. Нападающий, который на данный момент является лучшим бомбардиром в истории «Трех львов» с 79 голами, как ожидается, установит рекорд, который будет трудно побить будущим поколениям. Забив гол через 80 секунд после выхода на замену в своем дебютном матче против Литвы в 2015 году, Кейн с тех пор не сбавляет обороты. Об этом сообщает портал Goal.com.

В 2021 году Кейн обновил личный рекорд, забив 16 голов за сборную. Обладатель «Золотой бутсы» чемпионата мира 2018 года демонстрирует стабильность и на клубном уровне. Он уже превзошел результат Уэйна Руни в 53 гола и теперь стремится присоединиться к легендам, таким как Лионель Месси и Криштиану Роналду, покорившим отметку в 100 голов.

По мнению Андертона, стиль игры Кейна позволит ему долго оставаться в строю. «Он никогда не полагался на то, чтобы быть самым быстрым игроком в мире. Как и в случае с Тедди Шерингемом, скорость не является самым важным аспектом его игры. Поэтому возрастное снижение скорости повлияет на него меньше, чем на других футболистов. Отсутствие достойной замены на данный момент также создает условия для его долгой карьеры», — говорит бывший вингер.

С годами Гарри Кейн немного изменил свой стиль игры. Теперь он не просто «хищник» в штрафной площади, а универсальный форвард, который опускается глубже и активно участвует в организации атак. По словам Андертона, Кейн сочетает в себе качества Тедди Шерингема и Алана Ширера: он умеет связывать игру и в нужный момент оказаться в штрафной, чтобы завершить атаку.