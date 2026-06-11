Что нужно сделать Букайо Сака, чтобы достичь уровня Мохаммеда Салаха?

·36·Спорт
Что нужно сделать Букайо Сака, чтобы достичь уровня Мохаммеда Салаха?

Молодая звезда «Арсенала» Букайо Сака за последние два сезона в Английской Премьер-лиге сумел забить всего 13 голов. Бывший вингер сборной Англии Крис Уоддл в интервью изданию GOAL подчеркнул, что для улучшения своей игры Букайо Сака должен стать таким же результативным, как Мохаммед Салах. Об этом сообщает портал Goal.com.

В сезоне 2025-26, когда «Арсенал» завоевал долгожданный чемпионский титул, Букайо Сака забил 7 голов. В предыдущем сезоне он поразил ворота соперников 6 раз. Лучший показатель вингера приходится на сезон 2023-24 (16 голов). По мнению Уоддла, чтобы забивать больше, Букайо Сака должен работать над своей правой ногой и чаще входить в штрафную площадь.

«Если и брать с кого-то пример, то Мохаммед Салах — лучший вариант. Он всегда нацелен на гол и не боится рисковать. Возможно, Мохаммед Салах не так много отрабатывает в защите, как Букайо Сака, но в атаке он всегда оказывается в нужном месте. Букайо Сака тоже должен научиться ждать мяч на дальней штанге, когда атака идет с левого фланга», — говорит Крис Уоддл.

Также эксперт высказался о составе сборной Англии на Чемпионат мира 2026 года. Он отметил, что вместо Нони Мадуэке логичнее было бы выбрать капитана «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Боуэн доказал свою стабильность, забив 38 голов за последние три сезона.

В то время как под руководством Микеля Артеты «Арсенал» покоряет новые вершины, результативность таких лидеров, как Букайо Сака, будет иметь решающее значение для будущих успехов команды.

АрсеналБукайо СакаМохаммед СалахАнглийская Премьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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