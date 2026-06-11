Мартинес заявил, что заменить Роналду невозможно

В то время как на зеленых полях Северной Америки стартовали напряженные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, внимание мирового спорта вновь приковано к живой легенде Криштиану Роналду. Особый интерес у футбольных болельщиков нашей страны вызывают заявления из стана сборной Португалии, которая попала в одну группу с нашей любимой национальной сборной Узбекистана. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал предположения о том, что после этого мундиаля 41-летний феномен может завершить свою международную карьеру.

Опытный испанский специалист в эксклюзивном интервью авторитетному зарубежному изданию «The Athletic» особо отметил, насколько бесценен Роналду для мирового футбола и главной команды страны:

«Найти другого игрока, который мог бы заменить Криштиану, абсолютно невозможно. На нашей планете не найти футболиста, способного достичь его уровня мастерства и профессионализма. Однако футбол — это такая игра, где всегда требуется двигаться вперед, искать новые решения и формировать иные тактические подходы в линии атаки. Даже если завтра Роналду уйдет, мы должны построить командную игру так, чтобы результативность сборной оставалась на таком же высоком уровне, как и прежде. Нужно открыто признать одно: невероятные цифры и рекорды, установленные Роналду за всю его карьеру, в будущем не сможет повторить в одиночку ни один футболист — это просто невозможно», — подчеркнул Роберто Мартинес.

К слову, стоит отметить, что нынешний чемпионат мира 2026 года является для 41-летнего легендарного нападающего Криштиану Роналду рекордным — шестым мундиалем, и, по всей вероятности, ожидается, что он станет последним крупным турниром в его карьере. Именно поэтому португальская звезда, несомненно, приложит все свои силы на этом соревновании.

Напомним, что «европейские бразильцы» в группе «К» нынешнего чемпионата мира будут бороться за путевку в плей-офф против ДР Конго, южноамериканского гранда Колумбии, а также нашей гордости — национальной сборной Узбекистана под руководством итальянской легенды Фабио Каннаваро. Болельщики нашей страны с нетерпением ждут исторического и захватывающего противостояния между Эльдором Шомуродовым, Аббосбеком Файзуллаевым и Криштиану Роналду. Желаем нашим представителям огромных побед в предстоящих великих сражениях!

Следите за подробностями исторического противостояния Криштиану Роналду и сборной Узбекистана, новыми тактическими ходами Роберто Мартинеса, а также всеми горячими, эксклюзивными и сенсационными новостями мундиаля вместе с нами на страницах Замин!