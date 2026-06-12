В мире футбола трансферное окно накаляется не только благодаря переходам звездных игроков, но и неожиданным решениям известных тренеров. В то время как внимание миллионов приковано к матчам чемпионата мира на полях Америки, в клубном футболе было официально объявлено об одном из самых сенсационных и захватывающих возвращений века. Руководство мадридского «Реала», положив конец долгим слухам вокруг французских и испанских специалистов, объявило о назначении легендарного и неповторимого Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Эта новость была встречена с огромной радостью и удивлением болельщиками «сливочных» по всему миру.

Согласно заявлению на официальных страницах «Королевского клуба», с опытным португальским специалистом был подписан долгосрочный контракт — до лета 2029 года рассчитанный на длительный срок. Знаменитый тренер по прозвищу «Особенный» (Те Спекиал Оне) прибудет в распоряжение мадридского суперклуба 13 июля этого года, в день начала предсезонных сборов и подготовки команды, и приступит к полноценной работе.

Путь от «Орлов» к «Сливочным»

63-летний известный португальский тактик в прошлом сезоне успешно работал на родине — в лиссабонской «Бенфике». Теперь он сменит Альваро Арбелоа у руля мадридского гранда. По сообщениям инсайдеров, для осуществления этой крупной сделки руководство «Реала» выплатило на счет лиссабонских «орлов» 15 миллионов евро в качестве отступных.

Мадридским болельщикам хорошо известно, что это не первый визит Жозе Моуринью на «Сантьяго Бернабеу». Португальский феномен ранее (в период с 2010 по 2013 год) уже возглавлял «Реал» и в то время вел ожесточенную борьбу против мощной «Барселоны» под руководством Гвардиолы. Вместе с клубом он завоевал чемпионский титул в испанской Ла Лиге с рекордным количеством очков, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Жозе Моуринью считается одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. За свою карьеру, помимо «Реала», он сформировал менталитет победителей в таких именитых командах, как «Порту», лондонский «Челси», миланский «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и турецкий «Фенербахче». Болельщики верят, что с возвращением Жозе в Мадриде начнется новая эра ярких и громких побед.

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