Казахстанский эксперт раскрыл секрет успеха узбекского футбола

Чемпионат мира стартовал, и взоры всех болельщиков Центральной Азии прикованы к национальной сборной Узбекистана, которая впервые в истории участвует в финальной стадии мундиаля. Выход «Белых волков» на эту большую арену вызывает огромный интерес не только в нашей стране, но и в футбольном сообществе соседних государств.

Председатель правления Профессиональной футбольной ассоциации Казахстана Олжас Абраев в беседе с журналистами высказал свое мнение о прогрессе сборной Узбекистана за последние годы, причинах выхода на чемпионат мира и шансах на дебютном мундиале.

Чемпионат мира 2026 года впервые в истории проходит с участием 48 сборных. Этот формат позволил ряду стран выйти на большую арену. Среди дебютантов турнира — национальные сборные Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.

Сборная Узбекистана попала в группу «К». Подопечные Фабио Каннаваро на групповом этапе встретятся с такими сильными соперниками, как Португалия, Колумбия и Демократическая Республика Конго. Этот квартет непрост, но для нашей национальной команды это исторический шанс.

По мнению Олжаса Абраева, выход Узбекистана на чемпионат мира не является случайностью. Он оценил этот результат как логический итог системной работы, планомерного развития и внимания к инфраструктуре, проводимых в футболе страны в последние годы.

«Это абсолютно закономерный результат. У наших соседей есть стратегия развития, и они последовательно ее придерживаются. Все шаги направлены на системное развитие футбола в стране, и это выглядит логично и продуманно», — сказал Олжас Абраев.

Специалист подчеркнул, что развитие футбола в Узбекистане не ограничивается только результатами национальной сборной. В последние годы особое внимание уделяется инфраструктуре, детско-юношескому футболу, новым стадионам и молодежным командам.

«Именно эта работа начала приносить свои плоды. Молодежные сборные Узбекистана регулярно добиваются серьезных успехов на международной арене. Например, сборные до 17 и 20 лет часто участвуют в финальных стадиях чемпионатов мира», — отметил он.

Действительно, молодежный футбол Узбекистана в последние годы хорошо зарекомендовал себя на международной арене. Результаты сборных разных возрастов на азиатском и мировом уровнях создали прочный фундамент для национальной команды. Успех нынешней главной сборной также рассматривается как продолжение этого многолетнего труда.

По словам Абраева, Ассоциация футбола Узбекистана выбрала правильное направление в развитии. В первую очередь, внимание к детскому футболу, инфраструктуре и системе подготовки сегодня дает свои результаты.

«Ассоциация футбола Узбекистана в качестве основы сделала упор на инфраструктуру и детско-юношеский футбол. За последние несколько лет в стране было построено достаточно новых стадионов, уделяется особое внимание развитию детского футбола», — сказал специалист.

Казахстанский эксперт остановился и на объективных факторах. По его мнению, климат Узбекистана благоприятен для развития футбола. Возможность проводить тренировки на натуральных полях круглый год положительно влияет на формирование молодых футболистов.

«Климат Узбекистана позволяет заниматься футболом на натуральных полях круглый год. Тот факт, что молодые футболисты переходят в чемпионаты с высокой конкуренцией, также положительно сказывается на развитии футбола. Системность — это путь к успеху», — считает Абраев.

В этом есть смысл. Сегодня футболисты Узбекистана проявляют себя в чемпионатах Европы, Азии и других сильных лигах. Международный опыт таких игроков, как Абдукодир Хусанов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов, Остон Урунов, служит важным фактором в повышении уровня национальной команды.

Абраев особо отметил работу первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана Равшана Ирматова. По его мнению, в сегодняшних результатах узбекского футбола большую роль играют опыт, знания и управленческий потенциал Ирматова.

«В этих достижениях есть и огромный вклад Равшана Ирматова. Равшан Сайфиддинович — менеджер с большим опытом и глубоким знанием футбола. Он проявил себя как знающий и высококвалифицированный специалист», — сказал председатель правления Профессиональной футбольной ассоциации Казахстана.

Для национальной сборной Узбекистана начинается самый важный этап. Путевка завоевана, история написана, но настоящие испытания на мундиале еще впереди. Команда будет играть в группе против очень сильных соперников, и в каждом матче потребуется максимальная концентрация.

Свой первый матч на чемпионате мира «Белые волки» проведут 18 июня в 7:00 по ташкентскому времени против Колумбии. Южноамериканцы во главе с Луисом Диасом и Хамесом Родригесом хорошо известны как команда, демонстрирующая техничный и быстрый футбол.

Во втором туре 23 июня в 22:00 Узбекистан сразится с Португалией во главе с Криштиану Роналду. Эта встреча, безусловно, будет особенно интересна болельщикам. Последний матч в группе состоится 28 июня в 4:30 против Демократической Республики Конго.

Мнение казахстанского эксперта показывает, что к футболу Узбекистана проявляют серьезный интерес и в соседних странах. Самое главное, особо подчеркивается, что этот успех не случаен, а за ним стоит многолетняя системная работа.

Теперь перед нашей национальной командой стоит новая задача — достойно показать себя на чемпионате мира. Узбекистан впервые вышел на мундиаль, но попал на эту арену не случайно. Этот путь был пройден трудом, планом, терпением и верой в футбол.

А болельщики ждут одного: сборную Узбекистана, которая будет бороться на поле до конца, достойно защитит честь страны и подарит гордость всей Центральной Азии.