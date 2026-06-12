Ламин Ямаль и Нико Уильямс вернулись к тренировкам сборной Испании

·40·Спорт
Ламин Ямаль и Нико Уильямс вернулись к тренировкам сборной Испании

Сборная Испании получила важные новости перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Кабо-Верде. Ламин Ямаль и Нико Уильямс, являющиеся ключевыми атакующими игроками команды, вернулись к полноценным тренировкам. Участие этого динамичного дуэта было под вопросом из-за травм, но их возвращение в общую группу на базе вселяет надежду в болельщиков перед турниром. Об этом сообщает портал Goal.com.

Четверговая тренировка в лагере в Чаттануге, штат Теннесси, стала большим облегчением для главного тренера Луиса де ла Фуэнте. Ямаль, Уильямс и Виктор Муньос пропустили последний контрольный матч против Перу в понедельник из-за повреждений. Пока остальные игроки готовились к матчу, это трио проходило индивидуальную программу реабилитации.

Особенно беспокоило специалистов состояние звезды «Барселоны» Ламина Ямаля. 18-летний талант не выходил на поле в официальных матчах с апреля из-за травмы левой ноги. В интервью на прошлой неделе Луис де ла Фуэнте отметил, что Ямаль будет готов к первой игре, однако его игровое время может быть ограничено.

На тренировке царило приподнятое настроение. Товарищи по команде по-особенному отметили возвращение Ямаля и Уильямса. Также вратарь Унаи Симон отпраздновал свой день рождения в кругу команды. Теперь Испания может сосредоточиться на тактических планах в группе Х.

Сборная Испании, опирающаяся на сочетание молодости и опыта, считается одним из главных фаворитов этого чемпионата мира. Возвращение лидеров атаки, несомненно, повышает шансы команды на чемпионский титул.

ИспанияЛамин ЯмальНико УильямсЧемпионат МираБарселона
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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