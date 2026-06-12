Диогу Жота и его несбывшаяся мечта о чемпионате мира

·32·Спорт
Диогу Жота и его несбывшаяся мечта о чемпионате мира

16 октября 2022 года, за считанные секунды до конца победного матча «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» со счетом 1:0, Диогу Жота был вынужден покинуть поле из-за серьезной мышечной травмы. Главный тренер Юрген Клопп сразу понял всю серьезность ситуации. Из-за повреждения икроножной мышцы Жота выбыл из строя на несколько месяцев и пропустил чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Диогу Жота вспоминает те моменты как самый тяжелый удар в своей карьере. Футболист написал в социальных сетях, что его мечта об участии в первом чемпионате мира была разрушена, но он продолжит поддерживать свою команду со стороны. Клопп пытался морально поддержать своего подопечного, но для Жоты это стало большой потерей.

«На следующий день после травмы Юрген крепко обнял меня. Он понимал, что в тот момент слова были излишни, и просто пытался утешить», — говорит Диогу Жота. Хотя постоянное внимание тренера во время реабилитации придавало футболисту сил, пропуск крупнейшего турнира в карьере стал болезненным опытом.

Сегодня нападающий, ставший важной частью «Ливерпуля» и сборной Португалии, оставил те трудности позади. Его история рассказывает о неожиданных травмах в профессиональном футболе и силе воли, необходимой для возвращения в строй.

ЛиверпульДиогу ЖотаЮрген КлоппПортугалияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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