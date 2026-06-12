«Манчестер Сити» предложил рекордную сумму за Эллиота Андерсона

В то время как жаркие и захватывающие матчи чемпионата мира продолжаются за океаном, трансферный рынок среди грандов Английской Премьер-лиги (АПЛ) превратился в настоящий подводный вулкан. Особенно после того, как Бернарду Силва бесплатно перешел в мадридский «Реал» в качестве свободного агента, «Манчестер Сити», стремящийся укрепить центр поля, начал совершать сенсационные и исторические шаги на трансферном рынке. Руководство «горожан» во второй раз выступило с официальным предложением о приобретении талантливого полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, но неожиданно снова получило отказ.

Всемирно известное и авторитетное издание «BBC Sport» сообщает в своем эксклюзивном материале, что второе финансовое предложение манкунианцев составило 106 миллионов фунтов стерлингов. Примечательно, что с учетом различных бонусов за успешные выступления и дополнительных выплат, общая сумма сделки могла достичь астрономических 122 миллионов фунтов стерлингов. Однако «лесники» (игроки «Ноттингема») не хотят так легко отпускать своего лидера даже за такую огромную сумму.

Английский талант на пороге исторического рекорда

Если обе стороны смогут договориться на трансферном рынке, 23-летний универсальный полузащитник навсегда войдет в историю как самый дорогой и рекордный английский футболист. На сегодняшний день этот титул и рекорд принадлежат опорному полузащитнику Деклану Райсу, который летом 2023 года перешел из «Вест Хэма» в лондонский «Арсенал» за 105 миллионов фунтов стерлингов. Энцо Мареска полностью готов побить этот рекорд.

Эллиот Андерсон постигал футбольные азы в академии легендарного клуба «Ньюкасл Юнайтед» и является воспитанником этой команды. В 2024 году он перешел в «Ноттингем Форест» всего за 15 миллионов фунтов стерлингов. За короткое время его трансферная стоимость выросла в несколько раз, что заслуживает восхищения.

Талантливый футболист за прошедший сложный сезон в рамках АПЛ принял участие в 38 матчах (во всех турнирах) и сумел записать на свой счет четыре красивых гола. В общей сложности он провел 92 матча в футболке «Ноттингема», забил шесть мячей и внес огромный вклад в сохранение прописки команды в Премьер-лиге.

Надежные источники утверждают, что «Манчестер Сити» не собирается сдаваться после этого отказа. Ожидается, что напряженные и интенсивные переговоры между клубами будут продолжаться последовательно и непрерывно, даже несмотря на то, что чемпионат мира за океаном продолжается. Не стоит удивляться, если вскоре мы станем свидетелями нового рекорда.

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