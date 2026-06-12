Тибо Куртуа рассказал об отношениях с Жозе Моуринью

Звездный голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился интересными воспоминаниями о своих отношениях с легендарным тренером Жозе Моуринью, который недавно возглавил «королевский клуб». Как известно, эти две знаковые фигуры мирового футбола ранее вместе работали в лондонском «Челси», где добились немалых успехов.

По словам опытного вратаря, работать с тренером по прозвищу «Особенный» было непросто, но такой подход шел ему только на пользу. «Между нами порой возникали серьезные споры и дискуссии», — с улыбкой начал бельгийский голкипер.

Уникальный метод «мотивации» от тренера

Куртуа вспомнил яркий эпизод времен выступлений за лондонцев:

«Однажды он оставил меня в запасе на важный матч против «Эвертона». Причина была проста: в предыдущей игре с «Астон Виллой» я допустил ошибки при двух опасных навесах соперника в штрафную. Это был особый психологический метод Жозе, чтобы «взбодрить» меня и заставить прийти в себя».

Однако такая строгость быстро принесла плоды. Тибо отметил, что уже через неделю, в матче против «Вест Хэма», он вернулся в ворота и совершил 5-6 невероятных сейвов, спасая команду в критических ситуациях.

В следующей таблице показана тактическая связь Жозе Моуринью с его подопечным времен «Челси»:

Событие Решение тренера Цель Реакция игрока Итог Ошибка в матче с «Астон Виллой» Запас на следующую игру Психологическая «встряска» Осознание ошибки 5-6 суперсейвов против «Вест Хэма»

Прямота — залог крепких отношений

Авторитетное АС В интервью изданию АС Куртуа выделил главную черту характера португальского специалиста. «Моуринью — честный тренер, который никогда не ходит вокруг да около и говорит всё прямо в лицо. У меня такой же характер. Наверное, поэтому мы всегда понимали друг друга, а наши отношения оставались искренними и крепкими», — подытожил вратарь мадридского клуба.

Теперь эти две сильные личности снова объединились в Мадриде под знаменами «Реала». Болельщикам будет крайне интересно наблюдать, какие новые победы принесет это сотрудничество.

Следите за последними интригами мирового футбола, горячими новостями из стана «Реал Мадрида», трансферами и эксклюзивами вместе с нами на страницах Замин!