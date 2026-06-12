Родри готов обменять свой «Золотой мяч» на кубок чемпиона мира

В эти дни взоры всей планеты прикованы к зеленым полям Северной Америки, где исторический и грандиозный чемпионат мира по футболу 2026 года входит в свою самую жаркую фазу. В эти волнительные дни звездный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри сделал очень искреннее и смелое заявление, которое потрясло футбольный мир. Признанный одним из сильнейших полузащитников планеты, футболист заявил, что готов пожертвовать своей самой престижной личной наградой ради командного успеха.

Болельщики хорошо помнят, что в 2024 году этот талантливый игрок был признан лучшим футболистом планеты и стал обладателем высшей индивидуальной награды в футбольном мире — «Золотого мяча» (Баллон д'Ор).

Искренние слова звездного футболиста

Самый авторитетный и надежный спортивный журналист в мире футбола, инсайдер Фабрицио Романо, через свои страницы в социальных сетях поделился следующими эмоциональными словами испанской звезды:

«Если бы у меня была такая возможность, я бы без колебаний обменял свой «Золотой мяч» на главный золотой кубок чемпионата мира. Потому что защищать честь своей страны и стать лучшим в мире — это выше любых личных наград».

Это заявление Родри еще раз доказало, насколько он является настоящим командным игроком и что успех национальной сборной для него важнее всего.

Исторический глобальный футбольный праздник

Нынешнее мировое первенство стало крупнейшим футбольным праздником в истории человечества по своему масштабу и формату. Впервые 48 сильнейших сборных планеты ведут борьбу за главный трофей. Страны-хозяйки турнира — США, Канада и Мексика — получили статус участников напрямую, а остальные претенденты завоевали путевки через сложный и изнурительный межконтинентальный отборочный этап.

Мнение экспертов: По мнению футбольных аналитиков, сборная Испании во главе с Родри является одним из главных фаворитов на чемпионский титул в этом турнире. Однако в новой системе с 48 командами вполне естественно ожидать множество сюрпризов и сенсаций.

Сбудется ли мечта легендарного полузащитника и сможет ли он пополнить свою коллекцию самым престижным кубком мира, мы узнаем в ближайшие недели.

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