Призовой фонд Чемпионата мира: кто и сколько получит?

·53·Спорт
Призовой фонд Чемпионата мира: кто и сколько получит?

Общий призовой фонд, который будет распределен между участниками Чемпионата мира в этом году, составит 871 миллион долларов. Об этом официально объявила ФИФА. Данный показатель является одним из крупнейших призовых фондов в истории турнира.

Чемпионат мира 2026 года войдет в историю не только благодаря количеству команд-участниц и числу матчей, но и по объему призовых выплат. Благодаря новому формату даже команды, покинувшие турнир после группового этапа, получат значительные суммы.

Согласно данным, каждая сборная, участвующая в мундиале, получит как минимум 12,5 миллиона долларов призовых. Этот показатель значительно выше по сравнению с Чемпионатом мира 2022 года в Катаре. Тогда команды, выбывшие на групповом этапе, заработали около 9 миллионов долларов.

По мере улучшения результатов по ходу турнира сумма вознаграждения также будет расти. Команды, вышедшие в 1/16 финала, получат 14,5 миллиона долларов, участники 1/8 финала — 18,5 миллиона долларов, а четвертьфиналисты — 22,5 миллиона долларов.

Сборная, занявшая четвертое место, получит 30,5 миллиона долларов, а обладатель бронзовых медалей — 32,5 миллиона долларов.

Две команды, дошедшие до финала, будут бороться за самые крупные призовые. Проигравший в финале получит 36,5 миллиона долларов, а победитель Чемпионата мира заберет рекордную сумму — 53,5 миллиона долларов.

Чемпионат мира по футболуФИФАКатар
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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