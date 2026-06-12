«Манчестер Сити» сделал предложение по защитнику «Челси» для усиления обороны

С открытием летнего трансферного окна в европейском футболе конкуренция между грандами Премьер-лиги вышла за пределы поля. После напряженных баталий текущего сезона команды стремятся максимально укрепить свои составы. Согласно сенсационным сообщениям авторитетного французского издания Л'Éкуипе правый защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто может продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Англии — «Манчестер Сити».

По утверждению источника, руководство «горожан» уже направило лондонцам официальный запрос по поводу трансфера французского таланта и начало начальный этап переговоров.

Цель трансфера для «Манчестер Сити»

Согласно новым тактическим планам «Манчестер Сити», приоритетной задачей является усиление правого фланга обороны более быстрым и физически мощным игроком. 23-летний Мало Гюсто, учитывая высокую внутреннюю конкуренцию в составе «аристократов», готов принять новые вызовы и сменить клуб. Скауты манчестерского клуба уже давно с большим интересом следят за ситуацией в стане лондонцев.

С результативностью талантливого французского защитника в прошлом сезоне и его текущими трансферными показателями можно ознакомиться в следующей таблице:

Имя игрока Текущий клуб Матчи в сезоне Голы / Ассисты Действующий контракт Рыночная стоимость Мало Гюсто «Челси» (Лондон) 49 матчей 3 гола / 5 ассистов До лета 2030 года 35 миллионов евро

Срок контракта и финансовое состояние

В завершившемся сезоне 2025/26 Мало Гюсто демонстрировал стабильную игру в футболке «Челси», приняв участие в 49 официальных матчах. Несмотря на позицию защитника, он сумел трижды поразить ворота соперников и отдал 5 голевых передач, продемонстрировав свою универсальность.

Однако осуществить этот трансфер будет непросто. Причина в том, что действующий трудовой договор французской звезды с «Челси» рассчитан до 2030 года. Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает реальную рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро. Тем не менее, считается, что финансовой мощи «Манчестер Сити» будет достаточно, чтобы убедить лондонцев пойти на эту сделку.

Инсайдерский анализ: По мнению футбольных экспертов, переход Мало Гюсто в Манчестер может стать огромным поворотом в его карьере. Атакующий стиль «горожан» поможет вывести быстрые проходы и продуктивность французского защитника на еще более высокий уровень.

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