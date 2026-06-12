Бразилия ждет спасения от Винисиуса Жуниора: проблемы перед ЧМ-2026

·59·Спорт
Бразилия ждет спасения от Винисиуса Жуниора: проблемы перед ЧМ-2026

После того как Винисиус Жуниор не смог выиграть «Золотой мяч» 2024 года, он пообещал при необходимости улучшить свои результаты в десять раз. Для бразильской звезды, проведшей великолепный сезон в составе «Реал Мадрида» и выигравшей Ла Лигу и Лигу чемпионов, эта награда была заслуженной. Однако его индивидуальные успехи были омрачены слабой игрой за национальную сборную. Именно неудачи в составе сборной Бразилии стали главной причиной того, что он остался без престижной награды. Об этом сообщает Goal.com.

Турнир Кубок Америки 2024 года должен был стать настоящим испытанием для Винисиуса Жуниора, но в четвертьфинале он был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Вынужденный наблюдать за важным матчем против Уругвая со стороны, нападающий взял на себя ответственность за поражение своей команды. Несмотря на возвращение Неймара в состав, в преддверии чемпионата мира 2026 года все надежды страны вновь возлагаются на Винисиуса Жуниора.

Винисиус Жуниор, который с каждым годом прогрессирует в «Реал Мадриде» и стал одним из лучших футболистов мира, пока не смог проявить себя в сборной. В футболке «Селесао» он провел 49 матчей и забил всего 9 голов, большинство из которых пришлись на товарищеские встречи. Показатель результативности на турнирах остается крайне низким. Кажется, что когда он надевает желтую футболку Бразилии, его напор, который он демонстрирует в Мадриде, угасает.

Одной из главных причин этого является тактический подход. В то время как Неймар борется с травмами, соперники сосредотачивают все внимание на том, чтобы остановить Винисиуса Жуниора. Грубая игра против него и постоянное давление приводят к нервозности нападающего и снижению его эффективности. Если раньше в составе Бразилии было несколько звезд, таких как Роналдиньо, Роналдо Назарио или Кака, то в нынешней команде не хватает исполнителей уровня, способных заменить Винисиуса Жуниора.

Винисиус ЖуниорБразилияРеал МадридЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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