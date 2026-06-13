Килиан Мбаппе заявил, что готов стать чемпионом с Францией даже без забитых голов

·0·Спорт
Килиан Мбаппе заявил, что готов стать чемпионом с Францией даже без забитых голов

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе поделился интересными мыслями перед Чемпионатом мира. Хотя для 26-летнего нападающего важны личные рекорды и голы, он подчеркнул, что главная цель — завоевание чемпионского титула вместе с национальной командой.

В интервью телеканалу М6 Мбаппе заявил, что готов не забивать ни одного гола, если Франция выиграет Чемпионат мира. Эти слова показывают, что футболист ставит командные достижения выше личной статистики.

«Если бы была возможность выиграть турнир, не забив ни одного гола, я бы согласился. Я бы первым начал праздновать», — сказал Мбаппе.

Для лидера Франции этот турнир станет очередным серьезным испытанием. Он уже проявил себя на Чемпионатах мира, забивал в решающих матчах и стал одной из ключевых фигур сборной. Однако на этот раз Мбаппе хочет сосредоточиться не только на себе, но и на всей команде.

По его словам, само участие в Чемпионате мира — это огромное счастье. В то же время он считает одной из своих задач помощь молодым игрокам, особенно в психологическом плане.

«Я очень рад участвовать в этом Чемпионате мира. Для меня важно помогать молодым игрокам, особенно в психологическом аспекте», — отметил французский форвард.

Эти слова также означают, что статус Мбаппе в сборной изменился. Теперь он не просто быстрый и результативный нападающий, а лидер для молодежи, важная фигура в раздевалке и футболист, который хорошо знает, что такое давление большого турнира.

На данный момент Мбаппе забил 12 голов на Чемпионатах мира. Это очень высокий результат. Рекорд по количеству голов в истории мундиалей принадлежит бывшему нападающему сборной Германии Мирославу Клозе, на счету которого 16 забитых мячей.

Хотя французская звезда приближается к этому рекорду, он высказался об этом спокойно. Он признал, что приятно находиться в числе лучших бомбардиров, но добавил, что процесс написания истории еще продолжается.

«Быть в числе лучших бомбардиров — приятное чувство. Но многие из них уже в солидном возрасте. Конечно, я тоже хочу продолжать творить историю», — добавил Мбаппе.

На самом деле для Мбаппе открыты оба пути: он может стремиться к личным рекордам и одновременно снова выиграть Чемпионат мира с Францией. Но его сегодняшнее заявление ясно показало одно — для футболиста командное чемпионство важнее любой личной статистики.

Сборная Франции по-прежнему считается одним из главных фаворитов Чемпионата мира. В составе достаточно как опытных игроков, так и представителей нового поколения. Лидерство Мбаппе может стать большим преимуществом для этой команды.

На крупных турнирах от звездных футболистов всегда ждут голов и решающих действий. Но иногда для чемпионства важно не только забивать, но и вдохновлять команду, вселять уверенность в молодых и брать на себя лидерство в сложных ситуациях. Мбаппе готов взять на себя именно эту роль.

Французские болельщики ждут от него новых больших игр и исторических моментов. Забьет Мбаппе или нет, но если Франция в итоге станет чемпионом, нет сомнений, что он, как и обещал, первым начнет празднование.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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