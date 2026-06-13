Узбекистан заработал 9 миллионов долларов за участие в ЧМ-2026

·54·Спорт
Узбекистан заработал 9 миллионов долларов за участие в ЧМ-2026

Взоры всего мира прикованы к зеленым полям Северной Америки, где в самом разгаре исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый США, Мексикой и Канадой. Самое радостное, что национальная сборная Узбекистана, впервые в своей истории участвующая в этом престижном мировом первенстве, еще не начала свой путь, но миллионы наших соотечественников с большим волнением ждут дебютного матча. «Белые волки» под руководством Фабио Каннаваро проведут свою первую историческую встречу на мундиале 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени в рамках группового этапа.

Первый соперник в группе «К», куда попали наши представители, весьма серьезен — против нас выйдет сборная Колумбии, в составе которой есть такие мировые звезды, как Хамес Родригес и Луис Диас.

Даже при самом худшем сценарии гарантировано 9 миллионов долларов!

Исторический дебют стал не только спортивным достижением, но и принес огромный финансовый стимул для футбола нашей страны. По расчетам, сборная Узбекистана, завоевав право на участие в этом глобальном турнире, уже обеспечила себе крупную сумму призовых от ФИФА.

Даже в случае самого неблагоприятного сценария, если наши представители не смогут выйти из группы и завершат турнир на 33–48 местах, в казну Ассоциации футбола Узбекистана поступит гарантированная сумма в размере не менее 9 миллионов долларов. Если результаты нашей команды и рейтинг в турнирной таблице будут расти, эти цифры также будут соответственно увеличиваться.

С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете подробно ознакомиться с призовым фондом ЧМ-2026 и соперниками сборной Узбекистана:

Наши соперники по группе

Минимальный гарантированный доход

Система поэтапного роста в турнире

Главный приз: сумма для чемпиона мира

Основные фавориты турнира

Колумбия, Португалия, ДР Конго

9 000 000 $

Доход растет по мере прохождения этапов

50 000 000 $

Испания и Франция

Нас ждут решающие битвы

Напомним, борьба в группе «К» будет непростой. Помимо Колумбии, подопечные Фабио Каннаваро приложат все усилия, чтобы выйти из группы в матчах против гиганта мирового футбола — Португалии, а также Демократической Республики Конго, известной своей физически мощной игрой.

Регламент ФИФА: Согласно официальному решению Международной федерации футбола, по мере продвижения команд в плей-офф их доходы растут в геометрической прогрессии. Сборная, которая в конце турнира завоюет золотые медали и наденет мировую корону, увезет на родину астрономическую сумму призовых в 50 миллионов долларов.

В настоящее время футбольные аналитики и ведущие эксперты называют сборные Испании и Франции главными претендентами на этот главный приз. Титул действующего чемпиона мира пока удерживает сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси, обладателем восьми «Золотых мячей».

Желаем нашим представителям огромных побед и красивой игры на этом историческом мундиале! Ребята, весь Узбекистан с вами!

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УзбекистанФабио КаннавароКолумбияХайме Родригес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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