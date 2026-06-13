Брэдли Баркола не смог договориться с ПСЖ и попал в поле зрения грандов Англии

·2·Спорт
Брэдли Баркола не смог договориться с ПСЖ и попал в поле зрения грандов Англии

В преддверии открытия трансферного окна в европейском футболе над Парижем повеяло ветрами неожиданных перемен. Как сообщает одно из самых авторитетных спортивных изданий Франции Л'Éкуипе талантливый нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола может полностью покинуть парижскую команду в текущее летнее трансферное окно. Ситуация вокруг игрока, закрепившегося в составе чемпионов Лиги 1, изменилась в одночасье.

Руководство парижского клуба долгое время вело серьезные переговоры о продлении действующего контракта с 23-летним форвардом. Однако к концу сезона 2025-2026 этот процесс неожиданно зашел в тупик.

Разногласия сторон и решение ПСЖ

Как стало известно, руководство клуба и агенты футболиста не смогли прийти к единому решению по финансовым и тактическим условиям нового соглашения. В связи с этим в «Пари Сен-Жермен» решили не тратить лишние силы на удержание французского таланта. Парижане заявили, что готовы отпустить игрока, если в летнее трансферное окно поступит достойное предложение.

В представленной ниже аналитической таблице вы можете ознакомиться с текущим трансферным статусом звезды парижан и претендующими на него гигантами мирового футбола:

Футболист (возраст и амплуа)

Текущая команда

Причина отсутствия продления контракта

Претендующие английские гранды

Источник

Брэдли Баркола (23 года, нападающий)

«Пари Сен-Жермен»

Стороны не пришли к согласию по новому контракту

«Арсенал» и «Ливерпуль»

Л'Éкуипе (Франция)

Серьезная гонка между грандами Туманного Альбиона

Выход талантливого нападающего на трансферный рынок немедленно активизировал другие топ-клубы Европы. В настоящее время серьезный интерес к услугам Брэдли Баркола проявляют два гранда Английской Премьер-лиги — лондонский «Арсенал» и мерсисайдский «Ливерпуль» Оба клуба намерены усилить свою атакующую линию французским вингером и готовятся в ближайшее время сделать официальные предложения.

Мнение футбольных инсайдеров: Несмотря на молодость, высокая скорость и дриблинг Баркола идеально подходят для клубов АПЛ. Готовность руководства ПСЖ отпустить игрока, несомненно, разогреет трансферную битву между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Парижане рассчитывают выручить от этой сделки значительную сумму.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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