Криштиану Роналду развеял сомнения по поводу своей физической формы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду решительно отверг опасения по поводу своей физической формы в преддверии Чемпионата мира 2026 года. Легендарный нападающий, проведший результативный сезон в Саудовской Аравии, пообещал подарить португальскому народу большую радость и добиться успеха на турнире. Команда завершила тренировки на своей базе «Сидаде ду Футебол» перед отправкой на турнир в США. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выступая от имени команды, которая доминировала в отборочном этапе, забив 20 голов в шести матчах, Роналду продемонстрировал уверенность в себе. 41-летний ветеран находится на пороге того, чтобы войти в историю, приняв участие в финальной части Чемпионата мира в шестой раз подряд вместе с Лионелем Месси. На вопрос о своей физической форме он ответил: «Вы не смотрите матчи? Я в хорошей форме».

Говоря о том, что Португалия входит в число фаворитов турнира, Роналду сохранил осторожность. Он подчеркнул, что в команде сформировалось очень талантливое поколение, но для победы важны многие факторы, включая неконтролируемые ситуации во время игры. Его главная цель — занять первое место в группе и двигаться вперед уверенно, шаг за шагом.

Признав, что процесс подготовки был тяжелым, Роналду сказал, что настоящие чемпионы проявляют себя в самый разгар борьбы. Португалия начнет свой путь 17 июня на стадионе «Хьюстон Стэдиум» в Техасе матчем против сборной ДР Конго. Роналду, принявший участие в 30 голах в составе «Аль-Насра», намерен продолжить эту форму и в сборной.