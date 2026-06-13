Криштиану Роналду развеял сомнения по поводу своей физической формы

·54·Спорт
Криштиану Роналду развеял сомнения по поводу своей физической формы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду решительно отверг опасения по поводу своей физической формы в преддверии Чемпионата мира 2026 года. Легендарный нападающий, проведший результативный сезон в Саудовской Аравии, пообещал подарить португальскому народу большую радость и добиться успеха на турнире. Команда завершила тренировки на своей базе «Сидаде ду Футебол» перед отправкой на турнир в США. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выступая от имени команды, которая доминировала в отборочном этапе, забив 20 голов в шести матчах, Роналду продемонстрировал уверенность в себе. 41-летний ветеран находится на пороге того, чтобы войти в историю, приняв участие в финальной части Чемпионата мира в шестой раз подряд вместе с Лионелем Месси. На вопрос о своей физической форме он ответил: «Вы не смотрите матчи? Я в хорошей форме».

Говоря о том, что Португалия входит в число фаворитов турнира, Роналду сохранил осторожность. Он подчеркнул, что в команде сформировалось очень талантливое поколение, но для победы важны многие факторы, включая неконтролируемые ситуации во время игры. Его главная цель — занять первое место в группе и двигаться вперед уверенно, шаг за шагом.

Признав, что процесс подготовки был тяжелым, Роналду сказал, что настоящие чемпионы проявляют себя в самый разгар борьбы. Португалия начнет свой путь 17 июня на стадионе «Хьюстон Стэдиум» в Техасе матчем против сборной ДР Конго. Роналду, принявший участие в 30 голах в составе «Аль-Насра», намерен продолжить эту форму и в сборной.

Криштиану РоналдуПортугалияЧемпионат мираФутболАль-Наср
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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