Тренер Аббосбека Файзуллаева оценил шансы Узбекистана на ЧМ-2026

Взоры всего мира сейчас прикованы к историческому чемпионату мира по футболу 2026 года, который стартовал на полях США, Канады и Мексики. Шансы и ожидаемые результаты национальной сборной Узбекистана, впервые в истории участвующей в этом мировом первенстве, находятся в центре внимания не только болельщиков, но и известных экспертов. Первый наставник нашего талантливого футболиста Аббосбека Файзуллаева, блистающего в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», Дмитрий Ан в интервью российским СМИ поделился своими волнительными ожиданиями от выступления наших представителей.

По словам опытного тренера, у нашей национальной сборной есть весь необходимый потенциал, чтобы достойно выступить на этом крупном футбольном форуме.

Дмитрий Ан: «Всех соперников по группе можно обыграть»

Дмитрий Ан особо отметил, что первоочередная задача нашей сборной — выход в следующий этап:

«Я ожидаю, что сборная Узбекистана успешно преодолеет групповой этап на ЧМ-2026. У ребят для этого достаточно возможностей. Конечно, для некоторых молодых футболистов волнение на такой большой арене — естественное явление, но опытные игроки в составе смогут повести команду за собой и показать свой уровень.

На мой взгляд, против всех соперников в группе можно спокойно играть и проходить их. Самое главное — психологическая устойчивость наших футболистов, спортивная удача и отсутствие страха перед именами соперников. Состав группы мог быть лучше или хуже. В любом случае, мы будем поддерживать наших соотечественников до конца, ведь это наш дебют на мундиале! Армия узбекских болельщиков там также станет настоящей опорой для нашей команды».

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с соперниками сборной Узбекистана по историческому групповому этапу ЧМ-2026 и сроками проведения турнира:

Страны-хозяйки турнира Сроки проведения мундиаля Соперники нашей сборной по группе Текущий клуб Файзуллаева Главные ожидания тренера Дмитрия Ана США, Канада и Мексика С 11 июня по 19 июля (2026 год) • Португалия

• Колумбия

• ДР Конго «Истанбул Башакшехир»

(Турция) Выход из группы и психологическая подготовка

Исторический дебют и ответственный путь за океаном

Наши футболисты в рамках группы «Д» этого престижного турнира проведут упорные матчи против одного из грандов мирового футбола — Португалии, представителя Южной Америки — Колумбии, а также сильного африканского соперника — сборной Демократической Республики Конго. Учитывая, что турнир продлится с 11 июня по 19 июля, нас ждет месяц незабываемого футбольного накала. Несомненно, поддержка тысяч узбекистанских болельщиков на стадионах за океаном придаст нашим представителям дополнительные силы.

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