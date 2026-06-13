Мичел Сальгадо: Сходство между Ламином Ямалем и Лионелем Месси поразительно

Бывший защитник «Реал Мадрида» и сборной Испании Мичел Сальгадо поделился своим мнением о звезде «Барселоны» Ламине Ямале. Он отметил, что юный талант приближается к уровню легендарного Лионеля Месси благодаря своей технике и бесстрашию на поле. Сальгадо считает, что стиль игры подростка позволяет отнести его к категории «инопланетных» футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Mundo Deportivo Сальгадо высказался о новой жемчужине сборной Испании. По его словам, Ламин Ямаль не теряется не только в дуэлях один на один, но и в ситуациях против двух или трех защитников. Бывший защитник особо подчеркнул, что именно эта черта в свое время была неотъемлемой частью игры Лионеля Месси.

Оба футболиста являются воспитанниками академии «Барселоны» — «Ла Масии». Сальгадо отметил, что эта среда помогает игрокам рано взрослеть. Несмотря на то, что Ламину Ямалю всего 18 лет, он уже успел стать трехкратным победителем Ла Лиги, чемпионом Евро-2024 и занять второе место в борьбе за «Золотой мяч» 2025 года.

Сальгадо также вспомнил, какие разговоры велись о Лионеле Месси в раздевалке «Реал Мадрида» в свое время. Он рассказал, что Месси доказал свое величие, оформив хет-трик уже в своем первом Эль-Класико. Ожидается, что теперь Ламин Ямаль пойдет по тому же пути и поднимется до уровня таких легенд, как Пеле и Марадона.