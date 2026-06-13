Анчелотти сделал заявление перед первым матчем сборной Бразилии на мундиале

Взоры всего мира прикованы к стартовавшему историческому и крупнейшему футбольному празднику четырехлетия — ЧМ-2026. Выступление знаменитых «пентакампеонов», пятикратных чемпионов мира, на этом мундиале с большим волнением ожидают не только на их родине, но и миллионы футбольных болельщиков в нашей стране. Главный тренер сборной Бразилии, опытный и выдающийся специалист Карло Анчелотти, принял участие в пресс-конференции перед дебютной встречей турнира, поделившись своими мыслями и ответственными планами.

Как сообщает известное местное Глобо издание, прославленный итальянский наставник эмоционально высказался о внутренней атмосфере в команде и процессе подготовки к соревнованию.

Анчелотти: «Я всегда настроен оптимистично»

Говоря о психологическом состоянии на столь престижном и масштабном мировом первенстве, Карло Анчелотти особо отметил свое высокое доверие к подопечным:

«Естественно, что перед началом таких грандиозных турниров любой тренер испытывает определенное внутреннее волнение и тревогу. Ведь ты искренне хочешь, чтобы твоя команда показала на зеленом газоне свою самую высокую, красивую и совершенную игру.

Тем не менее, я по натуре человек, который всегда смотрит на жизнь с оптимизмом. Я знаю, что мои футболисты подготовились к матчам этого чемпионата мира на очень высоком уровне, и я полностью верю в их силы».

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с составом группы сборной Бразилии на ЧМ-2026 и их первыми соперниками:

Название сборной Главный тренер Источник официального заявления Первый соперник в групповом этапе Другие команды в группе Общий статус турнира Бразилия

(Пентакампеоны) Карло Анчелотти Глобо издание

(Бразилия) Марокко

(Представитель Африки) • Гаити

• Шотландия ЧМ-2026

(Футбольный праздник)

Кто соперники «пентакампеонов» по группе?

Напомним, что сборная Бразилии, состоящая из сильных и мастеровитых звезд, проведет свой первый матч группового этапа ЧМ-2026 против сильного представителя африканского континента — сборной Марокко, которая произвела фурор на мундиале в Катаре. Также в этот квартет вошли представитель Северной Америки Гаити и одна из серьезных европейских команд — Шотландия. По мнению футбольных экспертов, хотя задача выхода из группы для подопечных Анчелотти не должна вызвать особых трудностей, к каждому сопернику требуется серьезный подход.

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