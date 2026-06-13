Президент Бразилии призвал национальную сборную к чемпионскому титулу

Чемпионат мира по футболу 2026 года, стартовавший на полях за океаном, продолжает объединять целые страны ради одной цели. Выступление сборной Бразилии, признанных королей мирового футбола и пятикратных чемпионов мира, в этом году находится под пристальным вниманием руководства страны. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перед началом первых напряженных матчей мундиаля обратился к членам национальной сборной с вдохновляющим и историческим посланием.

Специальное видеообращение, опубликованное на официальной странице главы государства в социальных сетях, за короткое время распространилось среди миллионов болельщиков и вызвало настоящий фурор.

«Нам нужен шестой чемпионский кубок в истории!»

Глава Бразилии подчеркнул, что каждый мастер кожаного мяча, защищающий честь страны на зеленом поле, должен глубоко осознавать свою ответственность, и заявил:

«Когда наши любимые футболисты выходят на поле, они должны сражаться как настоящие воины с первой до последней секунды каждого матча. Они не должны ни на мгновение забывать, что за их спинами весь бразильский народ затаил дыхание и смотрит на них с большой надеждой.

Нашей стране этот долгожданный шестой Кубок мира нужен как воздух! Сборная Бразилии участвует в этом престижном турнире не просто как рядовой участник или ради очередных побед. Наша единственная и главная цель — стать чемпионами и привезти главный трофей на родину!»

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ближе ознакомиться с содержанием обращения главы Бразилии и главными целями сборной:

Глава государства, направивший обращение Текущий статус сборной Главный результат, ожидаемый страной Основные лица, к которым обращено послание Специальное поручение тренеру Цель в рамках турнира Луис Инасиу Лула да Силва Пятикратные Чемпионы мира В шестой раз завоевать главный кубок Футболисты национальной сборной Напоминание о богатом опыте Карло Анчелотти Только чемпионство (завоевание трофея)

Специальное и важное поручение Карло Анчелотти

Глава государства в своем выступлении не только вдохновил футболистов, но и дал особое поручение новому главному тренеру команды, известному итальянскому специалисту Карло Анчелотти. Президент Лула да Силва отметил, что богатый опыт опытного наставника и его великое мастерство времен карьеры игрока должны стать большой школой для его подопечных.

«Карло, постоянно напоминай этим молодым ребятам, каким высоким тренерским опытом ты обладаешь и каким выдающимся и непревзойденным игроком ты был в свое время на поле. Это придаст им дополнительные силы и решимость», — завершил свою речь Президент Бразилии.

Напомним, что «пентакампеоны» на групповом этапе этого мундиаля встретятся со сборными Марокко, Гаити и Шотландии, и весь бразильский народ ждет только победного шествия.

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