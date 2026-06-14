Сегодня в первом туре чемпионата мира пройдут напряженные матчи

·42·Спорт
Сегодня в первом туре чемпионата мира пройдут напряженные матчи

Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый странами Северной Америки, в самом разгаре. Матчи первого тура самого престижного турнира планеты вошли в свою решающую фазу. Сегодня, 14 июня, поклонников игры миллионов ждут четыре крупных противостояния, каждое из которых обещает быть захватывающим и драматичным. Лучшие сборные с разных континентов вступят в борьбу за первые важные очки на пути к выходу из группы.

Ниже вы можете ознакомиться с подробным расписанием сегодняшних матчей и положением в группах.

Азиатские гранды в деле: путь Катара и Австралии

Сегодняшнюю футбольную программу откроют представители группы «Б». Ровно в 00:00 по ташкентскому времени представитель нашего континента — одна из сильнейших команд Азии, сборная Катара, сразится с неуступчивой и тактически подкованной сборной Швейцарии.

Также сегодня на поле выйдет еще один азиатский гранд, сборная Австралии, выступающая в квартете «Д». Им предстоит помериться силами с одной из самых интенсивных команд Европы — сборной Турции. Начало этого интересного матча запланировано на 09:00.

С помощью аналитической таблицы ниже вы можете ознакомиться с календарем матчей на 14 июня и первыми результатами в уже стартовавших группах:

Группы и этап

Пары команд

Время начала (по Ташкенту)

Результаты первых матчей

Ситуация в группе и показатели

Группа «Б», 1-й тур

КатарШвейцария

В 00:00

Канада — Босния и Герцеговина

Хозяйка турнира Канада в первом матче 1:1 сыграла вничью

Группа «К», 1-й тур

Бразилия — Марокко

В 03:00

Первое серьезное испытание для подопечных Карло Анчелотти

Группа «К», 1-й тур

Гаити — Шотландия

В 06:00

Второе важное противостояние группы

Группа «Д», 1-й тур

Австралия — Турция

В 09:00

США — Парагвай (4:1)

Хозяева турнира США стали лидерами после крупной победы

Напряжение в группе «К»: на поле выходят Бразилия и Шотландия

Ожидается, что первый тур группы «К» также доставит истинное удовольствие болельщикам. В 03:00 один из главных фаворитов турнира — сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти начнет матч против опасного представителя Африки — Марокко. Вторая пара этой группы — Гаити и Шотландия — встретятся ранним утром, в 06:00.

Обзор первых матчей: Напомним, что для хозяев турнира чемпионат начался по-разному. В группе «Б» сборная Канады, один из организаторов, была вынуждена довольствоваться ничьей 1:1 в матче с Боснией и Герцеговиной. Теперь в этой группе лидерство захватит победитель пары Катар — Швейцария. В группе «Д» другая страна-хозяйка, сборная США, устроила настоящее шоу. Показав уверенную и атакующую игру, американцы четырежды поразили ворота Парагвая, отпраздновав крупную победу со счетом 4:1.

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Чемпионат мира ФИФАКатарАвстралияБразилияШвейцария
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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