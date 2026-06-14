Мбаппе утешил Салиба после победы ПСЖ над Арсеналом

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об атмосфере в раздевалке после победы ПСЖ над Арсеналом в рамках Лиги чемпионов. Звезда Реал Мадрида поделился мыслями о балансе эмоций между проигравшим Вильямом Салиба и победившими парижанами. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

«Я сразу поздравил своих товарищей по ПСЖ. Утешить одного человека (Салиба) проще, чем пятерых, проигравших в Лиге чемпионов. Их результат великолепен. Я знаю, что такое проиграть в финале Лиги чемпионов, поэтому мы постарались поддержать Салиба. Настроение в команде отличное, и мы полностью сосредоточены на чемпионате мира», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Мбаппе, ныне возглавляющий линию атаки Реал Мадрида, подчеркнул, что командный успех важнее личных рекордов. Несмотря на то, что он приближается к рекорду Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, он заявил, что его главная цель — снова завоевать золотые медали со сборной Франции.

«Приятно находиться в списке бомбардиров, но для меня важнее всего вернуть чемпионский титул сборной Франции. Мое физическое состояние отличное, и я готов помочь национальной команде. Мы понимаем, что впереди нас ждет трудный путь, но приложим все усилия, чтобы выйти в финал», — добавил нападающий.