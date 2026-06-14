Вслед за Мохаммедом Салахом Коди Гакпо также хочет покинуть Ливерпуль

·38·Спорт
Вслед за Мохаммедом Салахом Коди Гакпо также хочет покинуть Ливерпуль

После досрочного расторжения контракта Мохаммеда Салаха с «Ливерпулем» нападающий Коди Гакпо также выразил желание покинуть Мерсисайд. Нидерландский футболист сообщил руководству клуба о намерении уйти в летнее трансферное окно после сложного сезона на «Энфилде». Это решение может стать неожиданным финансовым ударом для его бывшего клуба ПСВ. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Тяжелая атмосфера в клубе, как сообщается, связана с кончиной партнера по команде Диогу Жоты летом 2025 года. Эта трагедия негативно повлияла на психологическое состояние всей команды. Результаты на поле ухудшились, в результате чего руководство отправило в отставку Арне Слота. В то время как «Тоттенхэм» и другие гранды проявляли к нему интерес, команду возглавил Андони Ираола.

В настоящее время «Тоттенхэм» считается главным претендентом на Коди Гакпо, однако «Ньюкасл Юнайтед» также внимательно следит за ситуацией. В результате цепной реакции на трансферном рынке «Бавария» также вступила в борьбу за нидерландского нападающего. Мюнхенцы ранее присматривались к Энтони Гордону, но он перешел в «Барселону».

«Бавария» в данный момент вела переговоры по игроку ПСВ Исмаэлю Сайбари. Если чемпион Германии переключит все свое внимание на Гакпо, трансфер Сайбари, который должен был принести ПСВ рекордный доход, может сорваться. «Бавария», уже подписавшая бывшую звезду мерсисайдцев Луиса Диаса, теперь хочет еще больше усилить линию атаки за счет Гакпо.

ЛиверпульКоди ГакпоТрансферыБаварияАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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