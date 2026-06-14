Мухиддин Мамаджанов лишился чемпионского пояса из-за травмы (видео)

В одном из великолепных спортивных комплексов нашей столицы завершился долгожданный, напряженный и драматичный турнир по смешанным единоборствам «Октагон 87». Главный бой (маин евент) этого вечера, собравший тысячи местных и иностранных болельщиков, держал зрителей в напряжении до самого конца. В этом решающем поединке, интрига в котором сохранялась до последних секунд, в октагон вышел известный и талантливый узбекский боец Мухиддин Мамаджанов.

Соперником нашего представителя в этом важнейшем противостоянии стал серьезный и опасный боец из Таджикистана Фазлиддин Мадрахимов.

Пятираундовый напряженный бой и неожиданный поворот в четвертом раунде

Этот центральный поединок за престижный временный чемпионский пояс в легком весе с первых секунд начался под знаком жесткой тактической борьбы представителей двух соседних стран. В течение первых трех раундов этого принципиального боя, рассчитанного на пять раундов, спортсмены продемонстрировали болельщикам истинное мужество и высокий уровень техники. Оба бойца приложили максимум усилий для завоевания пояса.

Однако в ходе четвертого раунда в октагоне произошло неожиданное и неприятное событие. Наш соотечественник Мухиддин Мамаджанов получил серьезную травму в одном из эпизодов. Осмотревшие его врачи и представители угла спортсмена сообщили, что из-за тяжелого повреждения продолжать бой крайне опасно для здоровья. В результате наш представитель был вынужден досрочно остановить поединок.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с деталями главного боя турнира «Октагон 87» и зафиксированными результатами:

Город проведения соревнований Официальное название турнира Статус боя (Главное событие вечера) Наш представитель и весовая категория Соперник (Страна) Раунд завершения боя и причина Окончательное официальное решение Ташкент «Октагон 87» Маин Эвент

(Главный бой вечера) Мухиддин Мамаджанов

(Легкий вес) Фазлиддин Мадрахимов

(Таджикистан) В 4-м раунде,

Из-за неожиданной травмы Ф. Мадрахимов

признан победителем

Пояс отправился в Таджикистан: ожидается реванш

В связи с возникшей технической и медицинской ситуацией, судьи официально объявили таджикистанца Фазлиддина Мадрахимова победителем боя и обладателем временного чемпионского пояса в легком весе. Конечно, такое неожиданное поражение немного огорчило узбекских болельщиков, но мужество и решимость нашего спортсмена в октагоне заслуживают аплодисментов. По мнению экспертов, после того как Мамаджанов полностью восстановится от травмы, вероятность организации реванша между этими двумя сильными бойцами очень высока.

Желаем Мухиддину Мамаджанову скорейшего выздоровления и возвращения в октагон еще более сильным!

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