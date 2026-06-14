Мохаммед Салах и сборная Египта: будет ли положен конец неудачам на Чемпионате мира?

·31·Спорт
Мохаммед Салах и сборная Египта: будет ли положен конец неудачам на Чемпионате мира?

Живая легенда сборной Египта и клуба Ливерпуль Мохаммед Салах находится на пороге выполнения одной из важнейших задач в своей карьере. Для 33-летнего нападающего предстоящий Чемпионат мира в Северной Америке — это не просто очередной турнир, а шанс взять реванш за ошибки и неудачи прошлого. Египетские болельщики ждут от своего героя исторического результата. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сборная Египта участвует в мировом первенстве лишь в четвертый раз в своей истории. После 1990 года команда надолго оставалась в тени. Турнир 2018 года в России стал настоящим кошмаром для Мохаммеда Салаха и его товарищей по команде. Тогда «фараоны» не смогли набрать ни одного очка и покинули соревнование уже после группового этапа, а внутренние неурядицы в коллективе лишь усугубили ситуацию.

Травма 2018 года и киевская трагедия

На самом деле, Мохаммед Салах должен был подойти к Чемпионату мира 2018 года на пике своей карьеры, приняв участие в 60 голах в составе Ливерпуля. Однако финал Лиги чемпионов против Реал Мадрида изменил всё. После столкновения с защитником мадридцев Серхио Рамосом Салах получил серьезную травму плеча и покинул поле в слезах.

После этого инцидента участие нападающего в турнире в России оказалось под вопросом. Несмотря на то, что он вернулся в строй в короткие сроки, было заметно, что его физическое состояние далеко от идеала. Звездный футболист, игравший под огромным давлением со стороны Федерации футбола Египта и болельщиков, не смог реализовать свой потенциал. А то, что Египет не прошел квалификацию на турнир 2022 года в Катаре, оставило Салаха без Чемпионата мира в период его расцвета.

Последний шанс и историческая миссия

В настоящее время Мохаммед Салах приближается к завершающему этапу своей карьеры. К турниру в Северной Америке он подходит как «человек с миссией». Учитывая, что сборная Египта еще ни разу не выигрывала матчи на Чемпионатах мира, нетрудно понять, насколько высока ответственность, лежащая на плечах Салаха.

Согласно анализу Goal.com, для Салаха этот турнир — последний шанс укрепить свое наследие. Для нападающего, выигравшего все трофеи с Ливерпулем, победа под флагом своей страны важнее любого клубного достижения. Египтяне ждут от своего «короля» игры, которая сотрет неудачные воспоминания о России.

В заключение стоит отметить, что путь Мохаммеда Салаха на международной арене был полон противоречий. Он является символом футбола не только для Египта, но и для всего арабского мира. Предстоящий мундиаль станет решающим экзаменом, который определит его место в ряду величайших футболистов.

Мохаммед СалахЕгипетЧемпионат мираЛиверпульФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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