Катар сыграл вничью со Швейцарией и обошел Узбекистан в рейтинге ФИФА

Матчи группового этапа ЧМ-2026, проходящие на полях Северной Америки, не только удивляют болельщиков неожиданными результатами, но и вносят серьезные коррективы в общий рейтинг ФИФА. В рамках 1-го тура представитель Азии — сборная Катара — встретилась с крепкой и организованной европейской командой Швейцарии. В напряженном и драматичном поединке азиаты проявили характер, сумев забить гол на последних секундах и вырвать ничью — 1:1.

Это важное очко стало для сборной Катара огромным и неожиданным подарком на международной арене.

Ничья с сильным соперником и скачок в рейтинге

Специальная математическая формула, разработанная Международной федерацией футбола (ФИФА), имеет свои секреты. Согласно ей, если сборные добиваются положительного результата (победа или ничья) в матчах против гораздо более сильных соперников, им начисляется большое количество рейтинговых очков. Обычно такой успех может принести в копилку команд от +3 до +10 очков.

Именно благодаря этому правилу Катар, сыгравший вничью со Швейцарией, занимающей высокое 19-е место в мировом рейтинге, значительно пополнил свой очковый баланс.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с изменениями в рейтинге ФИФА после этого матча и текущим положением сборной Узбекистана:

Название сборной Итоговый счет Новое место в рейтинге ФИФА Подъем в позициях Реальное место до матча (Рейтинг) Катар

(Подопечные Х. Лопетеги) 1 : 1

(со Швейцарией) 50-е место

(представитель Азии) +6 позиций

(позитивный скачок) Матч с сильным соперником Узбекистан

(«Белые волки») Детали турнира 51-е место Без изменений На одну позицию ниже Катара

«Белые волки» опустились на одну строчку

Сборная Катара под руководством известного испанского специалиста Хулена Лопетеги благодаря этой ничьей поднялась сразу на 6 позиций в мировом рейтинге ФИФА, заняв почетное 50-е место. К сожалению, из-за этого резкого скачка они обошли нашу национальную команду. На данный момент представители нашей страны — «Белые волки» — занимают 51-ю строчку в таблице.

Турнир еще впереди, и мы надеемся, что наши соотечественники в следующих матчах добьются ярких побед и поднимут свои позиции еще выше.

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