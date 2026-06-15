Катар сыграл вничью со Швейцарией и обошел Узбекистан в рейтинге ФИФА

·41·Спорт
Катар сыграл вничью со Швейцарией и обошел Узбекистан в рейтинге ФИФА

Матчи группового этапа ЧМ-2026, проходящие на полях Северной Америки, не только удивляют болельщиков неожиданными результатами, но и вносят серьезные коррективы в общий рейтинг ФИФА. В рамках 1-го тура представитель Азии — сборная Катара — встретилась с крепкой и организованной европейской командой Швейцарии. В напряженном и драматичном поединке азиаты проявили характер, сумев забить гол на последних секундах и вырвать ничью — 1:1.

Это важное очко стало для сборной Катара огромным и неожиданным подарком на международной арене.

Ничья с сильным соперником и скачок в рейтинге

Специальная математическая формула, разработанная Международной федерацией футбола (ФИФА), имеет свои секреты. Согласно ей, если сборные добиваются положительного результата (победа или ничья) в матчах против гораздо более сильных соперников, им начисляется большое количество рейтинговых очков. Обычно такой успех может принести в копилку команд от +3 до +10 очков.

Именно благодаря этому правилу Катар, сыгравший вничью со Швейцарией, занимающей высокое 19-е место в мировом рейтинге, значительно пополнил свой очковый баланс.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с изменениями в рейтинге ФИФА после этого матча и текущим положением сборной Узбекистана:

Название сборной

Итоговый счет

Новое место в рейтинге ФИФА

Подъем в позициях

Реальное место до матча (Рейтинг)

Катар


(Подопечные Х. Лопетеги)

1 : 1


(со Швейцарией)

50-е место


(представитель Азии)

+6 позиций


(позитивный скачок)

Матч с сильным соперником

Узбекистан


(«Белые волки»)

Детали турнира

51-е место

Без изменений

На одну позицию ниже Катара

«Белые волки» опустились на одну строчку

Сборная Катара под руководством известного испанского специалиста Хулена Лопетеги благодаря этой ничьей поднялась сразу на 6 позиций в мировом рейтинге ФИФА, заняв почетное 50-е место. К сожалению, из-за этого резкого скачка они обошли нашу национальную команду. На данный момент представители нашей страны — «Белые волки» — занимают 51-ю строчку в таблице.

Турнир еще впереди, и мы надеемся, что наши соотечественники в следующих матчах добьются ярких побед и поднимут свои позиции еще выше.

Следите за самыми горячими событиями чемпионата мира, неожиданными изменениями в рейтинге ФИФА, выступлениями нашей сборной и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

КатарШвейцарияУзбекистанФИФАХулен Лопетеги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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