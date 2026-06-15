Файзуллаев рассказал о советах Каннаваро и мечте о мундиале

Атакующий полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал о своих эмоциях перед историческим дебютом на Чемпионате мира-2026, детской мечте, воспоминаниях о Равшане Ирматове и важных советах главного тренера Фабио Каннаваро.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Файзуллаев отметил, что начало его первого в жизни Чемпионата мира приносит ему огромную радость и легкое волнение. По его словам, мечта сыграть на мундиале сформировалась еще в детстве.

«Я очень рад, присутствует и небольшое волнение. Я мечтал об этом с детства, и сейчас до дебюта остался один шаг. Первый Чемпионат мира, который я помню, был в 2010 году в Южной Африке», — сказал Аббосбек.

Файзуллаев вспомнил, что Чемпионат мира 2010 года произвел на него особое впечатление. Интересно, что матч открытия того мундиаля между сборными Мексики и ЮАР обслуживал узбекский арбитр Равшан Ирматов.

«Интересно, что матч открытия тогда тоже был между сборными Мексики и ЮАР, как и сейчас, а судил ту встречу узбекский арбитр Равшан Ирматов. Мне тогда было шесть лет», — сказал футболист.

Аббосбек рассказал, что смотрел тот матч вместе с отцом и гордился тем, что представитель Узбекистана стал частью такой грандиозной сцены мирового футбола. Именно эти моменты усилили в нем желание участвовать в Чемпионате мира.

«Хорошо помню, как смотрел игру с отцом и радовался тому, что наш человек стал частью такого большого праздника. С того момента я мечтал участвовать в Чемпионате мира и сыграть там», — добавил он.

Сегодня эта детская мечта становится реальностью. Сборная Узбекистана впервые в истории участвует в финальной стадии Чемпионата мира. Аббосбек Файзуллаев готовится выйти на поле мундиаля как один из самых ярких представителей этого исторического поколения.

В ходе беседы также затронули тему того, что Равшан Ирматов, будучи сейчас одним из руководителей узбекского футбола, говорил игрокам о Чемпионате мира. Файзуллаев подчеркнул, что Ирматов объяснил: мундиаль — это особые эмоции, кардинально отличающиеся от всех других турниров.

«Да, он сказал, что Чемпионат мира — это чувства совершенно иного уровня по сравнению со всеми турнирами, которые мы видели», — сказал Аббосбек.

По его словам, выйти на Чемпионат мира непросто, но Узбекистан справился с этой задачей. Это стало исполнением мечты не только футболистов, но и всего народа.

«Туда непросто попасть, но мы справились и воплотили в жизнь мечту всего нашего народа. Мы впервые в истории вышли в финальную стадию, и мы гордимся тем, что именно мы это сделали», — сказал Файзуллаев.

Аббосбек отдельно остановился на роли главного тренера Фабио Каннаваро. Известно, что итальянский специалист — победитель Чемпионата мира 2006 года и один из лучших игроков того турнира. Поэтому каждое его слово о мундиале имеет большое значение для футболистов.

По словам Файзуллаева, Каннаваро делится своим опытом с игроками и, что самое важное, старается снять давление с команды.

«Конечно. Он делится с нами своим опытом. Самое главное, он снимает с нас давление и берет всю тяжесть на себя», — сказал Аббосбек.

Главный совет, который Каннаваро дает игрокам, также очень важен: наслаждаться этими историческими днями, выходить на поле свободно и играть без лишнего давления.

«Он говорит нам так: наслаждайтесь этими днями, потому что это ваш первый Чемпионат мира. Выходите на поле и играйте свободно, ведь нам нечего терять», — сказал Файзуллаев.

Этот подход может стать очень важным для сборной Узбекистана. Ведь на первом мундиале игроки естественно чувствуют большое давление. Вся страна смотрит, болельщики ждут, на плечах лежит историческая ответственность. Каннаваро же стремится смягчить эту тяжесть и вывести команду на поле свободной и уверенной в своих силах.

По мнению Аббосбека, отсутствие груза ответственности в некотором смысле может дать Узбекистану преимущество. Команда впервые участвует в Чемпионате мира, и главная мотивация — заставить народ гордиться.

«Возможно, это даст нам в каком-то смысле преимущество. Наша главная мотивация — чтобы наш народ гордился нами», — сказал он.

Конечно, Узбекистану досталась непростая группа. Подопечные Фабио Каннаваро встретятся со сборными Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго. Каждый из этих соперников выделяется своим стилем, сильными сторонами и опасными игроками.

«Конечно, мы играем в одной из самых сложных групп. С одной стороны, хорошо играть против таких сильных команд, как Колумбия и Португалия. Но я бы не стал называть ДР Конго слабой командой», — сказал Файзуллаев.

Он также дал высокую оценку африканским сборным. По мнению Аббосбека, ДР Конго — физически сильная, боевитая команда, способная оказать достойное сопротивление любому сопернику.

«Потому что африканские сборные очень сильны физически и могут оказать достойное сопротивление любому сопернику», — сказал он.

Файзуллаев подчеркнул, что все игры будут тяжелыми. Но, по его мнению, эта сложность будет не только для Узбекистана, но и для соперников. Ведь команды в группе не знают Узбекистан хорошо, и «белые волки» могут подготовить для них неожиданный сюрприз.

«Думаю, все игры будут очень тяжелыми. Не только для нас, но и для них. Потому что они тоже нас плохо знают, и мы можем подготовить для них неожиданный сюрприз», — сказал Аббосбек.

Эти слова вселяют большую уверенность и в болельщиков. Да, Узбекистан — дебютант. Да, соперники сильны. Но в футболе всегда играют большую роль неожиданные результаты, характер и командное единство. Если наша сборная сможет показать свободную и дисциплинированную игру без давления, она может создать проблемы любому сопернику.

Сборная Узбекистана проведет свой первый матч на Чемпионате мира-2026 18 июня против Колумбии. Встреча начнется в 07:00 по ташкентскому времени. Несомненно, эта игра останется в истории узбекского футбола как одна из самых важных.

А для Аббосбека Файзуллаева это не только крупный турнир, но и исполнение детской мечты. Мальчик, который в 2010 году смотрел перед телевизором с отцом матч открытия Чемпионата мира под руководством Равшана Ирматова, сегодня сам готовится выйти на поле мундиаля.

Теперь очередь за полем. Как сказал Каннаваро, нужно наслаждаться этими днями, играть свободно и заставлять народ гордиться. Чемпионат мира для Узбекистана — исторический шанс. А Аббосбек и его товарищи по команде постараются достойно воспользоваться этой возможностью.