Ислам Махачев поздравил Джастина Гейджи с завоеванием титула в легком весе

·125·Спорт
Ислам Махачев поздравил Джастина Гейджи с завоеванием титула в легком весе

В мире смешанных единоборств (ММА) после юбилейного турнира «UFC Вхите Хусе», прошедшего за океаном, продолжаются жаркие дискуссии и громкие заявления. Как мы сообщали ранее, опытный американский боец Джастин Гейджи стал новым королем легкого веса UFC, одержав победу техническим нокаутом над действующим чемпионом Илией Топурией после четвертого раунда по решению врачей. После этой исторической и неожиданной победы действующий чемпион UFC в полусреднем весе, известный российский спортсмен Ислам Махачев, поздравил нового чемпиона своего бывшего дивизиона с ярким триумфом.

Ислам Махачев: «камень» в огород Топурии и уважение к Гейджи

Ислам Махачев через свои официальные страницы в социальных сетях поздравил нового чемпиона, попутно намекнув на поражение бывшего чемпиона Илии Топурии, который ранее требовал гонорар в 20 миллионов долларов за этот титульный бой.

Заявление короля ММА Ислама Махачева в социальных сетях:

«Кто слишком высоко себя возносит, тот однажды обязательно будет опущен на землю! В этом жестоком виде спорта действительно есть разные уровни. Поздравляю тебя от чистого сердца, Джастин. Ты заслуживал этот чемпионский пояс больше, чем кто-либо другой в мире на данный момент».

С помощью приведенной ниже официальной аналитической справки вы можете ознакомиться с историческими результатами Ислама Махачева в легком весе и новым статусом этой весовой категории:

Имя и фамилия спортсмена

Текущий и новый статус в UFC

Период владения поясом в легком весе

Успешные защиты титула

Способ поражения Топурии

Главная характеристика нового чемпиона

Ислам Махачев

Чемпион в полусреднем весе

Октябрь 2022 – май 2025

4 раза


(Рекордный показатель)

Сорвал переговоры

Поздравил Гейджи, намекнув на бывшего соперника

Джастин Гейджи

Новый король легкого веса

Впервые завоевал пояс

В планах

После 4-го раунда


(Технический нокаут)

Боевой и стойкий представитель

Великая история, оставленная Махачевым в легком весе

Стоит отметить, что легкий вес не чужд Исламу Махачеву, и он прекрасно понимает ситуацию в этом дивизионе. Российский мастер единоборств безраздельно владел чемпионским титулом в легком весе с октября 2022 года по май 2025 года. За этот период Махачев сумел достойно защитить свой титул 4 раза против самых грозных претендентов мира, после чего сменил весовую категорию.

Теперь Джастин Гейджи начинает свою империю как новый обладатель этого трона, и вопрос о том, кто выйдет против него в октагон в ближайшее время, вызывает большой интерес.

Следите за самыми громкими чемпионскими поединками в октагоне UFC, словесными перепалками звездных бойцов, эксклюзивной информацией из эпицентра спортивного мира и самыми достоверными новостями вместе с нами на страницах Замин!

Ислам МахачевДжастин ГейджиИлия ТопурияUFC
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Реал Мадрид приобрел защитника Челси Марка Кукурелью за 52 миллиона фунтовРеал Мадрид приобрел защитника Челси Марка Кукурелью за 52 миллиона фунтовСегодня, 09:39Килиан Мбаппе пообещал изменить свою игру: новый план для ФранцииКилиан Мбаппе пообещал изменить свою игру: новый план для ФранцииСегодня, 09:19Реал Мадрид выбыл из гонки: Матеус Фернандес близок к переходу в Манчестер ЮнайтедРеал Мадрид выбыл из гонки: Матеус Фернандес близок к переходу в Манчестер ЮнайтедСегодня, 09:10Куман поделился мыслями после боевой ничьей с ЯпониейКуман поделился мыслями после боевой ничьей с ЯпониейСегодня, 08:59Килиан Мбаппе и статус «главного героя»: Франк Лебёф о французской звездеКилиан Мбаппе и статус «главного героя»: Франк Лебёф о французской звездеСегодня, 08:56Ожидается, что Тоттенхэм вернется в шестерку сильнейших под руководством Роберто Де ДзербиОжидается, что Тоттенхэм вернется в шестерку сильнейших под руководством Роберто Де ДзербиСегодня, 08:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Как оценили игру Абдукодир Хусанов в финале против Челси?
Как оценили игру Абдукодир Хусанов в финале против Челси?