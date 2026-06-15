Ислам Махачев поздравил Джастина Гейджи с завоеванием титула в легком весе

В мире смешанных единоборств (ММА) после юбилейного турнира «UFC Вхите Хусе», прошедшего за океаном, продолжаются жаркие дискуссии и громкие заявления. Как мы сообщали ранее, опытный американский боец Джастин Гейджи стал новым королем легкого веса UFC, одержав победу техническим нокаутом над действующим чемпионом Илией Топурией после четвертого раунда по решению врачей. После этой исторической и неожиданной победы действующий чемпион UFC в полусреднем весе, известный российский спортсмен Ислам Махачев, поздравил нового чемпиона своего бывшего дивизиона с ярким триумфом.

Ислам Махачев: «камень» в огород Топурии и уважение к Гейджи

Ислам Махачев через свои официальные страницы в социальных сетях поздравил нового чемпиона, попутно намекнув на поражение бывшего чемпиона Илии Топурии, который ранее требовал гонорар в 20 миллионов долларов за этот титульный бой.

Заявление короля ММА Ислама Махачева в социальных сетях: «Кто слишком высоко себя возносит, тот однажды обязательно будет опущен на землю! В этом жестоком виде спорта действительно есть разные уровни. Поздравляю тебя от чистого сердца, Джастин. Ты заслуживал этот чемпионский пояс больше, чем кто-либо другой в мире на данный момент».

С помощью приведенной ниже официальной аналитической справки вы можете ознакомиться с историческими результатами Ислама Махачева в легком весе и новым статусом этой весовой категории:

Имя и фамилия спортсмена Текущий и новый статус в UFC Период владения поясом в легком весе Успешные защиты титула Способ поражения Топурии Главная характеристика нового чемпиона Ислам Махачев Чемпион в полусреднем весе Октябрь 2022 – май 2025 4 раза

(Рекордный показатель) Сорвал переговоры Поздравил Гейджи, намекнув на бывшего соперника Джастин Гейджи Новый король легкого веса Впервые завоевал пояс В планах После 4-го раунда

(Технический нокаут) Боевой и стойкий представитель

Великая история, оставленная Махачевым в легком весе

Стоит отметить, что легкий вес не чужд Исламу Махачеву, и он прекрасно понимает ситуацию в этом дивизионе. Российский мастер единоборств безраздельно владел чемпионским титулом в легком весе с октября 2022 года по май 2025 года. За этот период Махачев сумел достойно защитить свой титул 4 раза против самых грозных претендентов мира, после чего сменил весовую категорию.

Теперь Джастин Гейджи начинает свою империю как новый обладатель этого трона, и вопрос о том, кто выйдет против него в октагон в ближайшее время, вызывает большой интерес.

Следите за самыми громкими чемпионскими поединками в октагоне UFC, словесными перепалками звездных бойцов, эксклюзивной информацией из эпицентра спортивного мира и самыми достоверными новостями вместе с нами на страницах Замин!